Trả lời:

Chào bạn,

Bạn đừng quá lo lắng. Việc dùng kết hợp vitamin C và thuốc tránh thai không có tác hại, thậm chí vitamin C còn làm tăng hiệu quả của thuốc tránh thai. Nếu bạn dùng liều vitamin C 1.000mg mỗi ngày, thì nên dùng trước hoặc sau khi uống thuốc tránh thai ít nhất 4 giờ.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiền

Trưởng bộ môn Sản, Đại học Hà Nội