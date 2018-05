Từ 30.000 bức vẽ do học sinh tại 60 trường tiểu học trên toàn quốc thiết kế, Ban tổ chức đã chọn ra các hình ảnh đẹp nhất để chuyển thành tấm vé thật trao tặng người có hoàn cảnh khó khăn. Những tấm vé đầu tiên do các em học sinh vẽ đẹp nhất trường tiểu học Trần Nhân Tôn (quận 10, TP HCM) trao tặng các cô chú công nhân công ty Juki tại khu chế xuất Tân Thuận. Cùng với chiếc vé Tết, các "họa sĩ nhí" còn gửi lời chúc năm mới an khang thịnh vượng tới các cô chú, anh chị không đủ điều kiện về thăm nhà.

Các chuyến xe OMO sẽ đưa 5.000 người nhận vé về quê đón Tết từ ngày 13/2 đến ngày 16/2 (tức 25-28 Tết âm lịch). Lộ trình chạy từ TP HCM đến Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Gia Lai và từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Quảng Nam.

Học sinh trường tiểu học Trần Nhân tôn hào hứng tặng vé các cô chú công nhân.

Được tận tay trao vé cho các cô chú, bé Quốc Hòa (lớp 5/3) hào hứng cho biết: “Con rất vui vì bức vẽ của mình trở thành chiếc vé xe giúp các cô chú công nhân về quê đón Tết cùng người thân. Đến nơi làm việc và thấy mọi người vất vả, con thương các cô chú nhiều lắm. Con hứa cố gắng học thật giỏi, để sau này lớn lên có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn mình".

Nữ công nhân hạnh phúc khi nhận được vé Tết đoàn viên.

Một trong những công nhân đầu tiên nhận “Vé Tết đoàn viên”, chị Phan Thị Loan (Bình Định) mong Tết nhanh tới để được lên xe về quê. Trong tâm trí chị, hình ảnh quây quần bên gia đình đêm giao thừa, được chúc Tết và mừng tuổi ba mẹ, lúc nào cũng hiển hiện.

Niềm vui của anh Nguyễn Phước Đạt - Chủ tịch công đoàn công ty Juki.

Đón tấm vé từ tay em Hiếu Nghĩa (lớp 5/4), chị Thanh Mơ (33 tuổi, Bình Định) không giấu nổi sự vui mừng. Tấm vé là phương tiện giúp hai vợ chồng chị và cô con gái nhỏ 5 tuổi về quê thăm ông bà nội, ngoại sau hơn 4 năm xa nhà. “Mọi năm gia đình đều ở lại Sài Gòn ăn Tết, chẳng có họ hàng thân thích nên mâm cơm ngày Tết rất buồn. Thế nhưng, Tết này, gia đình tôi sẽ có một cái tết đoàn viên đầy niềm vui nơi quê nhà", chị Mơ tâm sự.

Ăn Tết xa nhà gần 3 năm nay cũng là hoàn cảnh của anh Lê Thanh Nhân (Bình Định). Món quà ý nghĩa sẽ giúp anh Nhân đoàn tụ bên cha mẹ và các anh chị em trong dịp năm mới.

An San