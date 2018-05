Thể lệ cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu' / Độc giả tham dự cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu'

Khi chúng tôi tìm đến nhà, Cương đang ngồi chơi cùng hai cháu bé, đó là con của người anh trai. Thấy chúng tôi, em đi nhanh vào nhà và ngập ngừng quan sát những vị khách lạ. Qua cuộc trò chuyện cùng bố mẹ, em dần trở nên mạnh dạn hơn. Bố Cương - ông Nguyễn Công Thuận kể về hoàn cảnh gia đình.

Cương tự sửa máy tính cho mình.

Cống hiến tuổi xanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chàng trai Nguyễn Công Hưng (Xóm 3, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) trở về quê hương sau khi đã gửi lại "Đất mẹ" một phần máu thịt của mình. Hành trang ngày về ngoài những chiến công anh dũng ra cơ thể ông đã ngấm một thứ chất độc ghê gớm khác. Đó là chất độc màu da cam (Dioxin). Ông là nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chất độc màu da cam, những người con của ông không tránh khỏi những di chứng.

Ông Hưng có 4 người con thì 3 người sau đều bị nhiễm chất độc da cam, nhưng nặng nhất là người con út Nguyễn Công Cương. Em bị câm, hai tay bị teo nhỏ, người gầy yếu, duy chỉ có đôi chân nhanh nhẹn làm mọi việc thay đôi tay một cách thuần thục. "Nó là đứa kém may mắn nhất nhưng cũng nghị lực nhất”, ông Hưng nhìn con trai và nói.

Thứ chất độc màu da cam là nguyên nhân khiến những người con của ông phải hứng chịu những cơn động kinh bất thường và cơ thể không được lành lặn như người bình thường khác.

Theo bà Lê Thị Huệ, mẹ Cương, khi sinh em ra ông bà vui mừng vì nhìn cậu con trai lành lặn và khuôn mặt trông sáng sủa, thông minh, sức khỏe bình thường và em ăn uống rất tốt. Năm lên 7 tuổi, bỗng dưng em mắc một chứng bệnh ngứa khắp người, rồi sau đó chân tay teo dần và không thể nói được nữa. Đến tuổi đi học, bạn bè Cương đều được đến trường nhưng do sợ mặc cảm với xã hội và sợ em bị bạn bè xa lánh, lo cho sức khỏe của con nên gia đình không dám cho em đi học.

Lớn lên một chút, nhìn bạn bè được đi học Cương buồn lắm, lúc nào cũng thui thủi ra đầu ngõ dùng chân quắp hòn sỏi hay hòn gạch, khi thì cái que rồi tập viết. Có khi em còn dùng cả than củi viết nên tường nhà. Em viết lên tường, lên nền nhà, sân gạch, bất cứ chỗ nào có thể viết được, nằm trên giường Cương cũng viết lên tường. Bây giờ, trên tường vẫn còn "bút tích" của lòng ham học từ em. Tuy không nói được, nhưng em vẫn còn một chút may mắn là vẫn có thể nghe. Cương thường giao tiếp với mọi người trong nhà bằng cách viết lên nền gạch cho người nhà đọc.

Khi ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, mẹ Cương đóng vai trò làm cầu nối. Em dùng chân viết chay lên sàn nhà, mẹ em hiểu ý rất nhanh. Bà cho biết lâu dần rồi cũng quen, lúc cần nói gì tiện đâu em viết đó. Ban đầu, Cương phải dùng gạch hoặc phấn, sau thì chỉ cần dùng chân không người thân trong nhà đều hiểu. Những dòng chữ ngoằn ngèo, xiêu vẹo rồi cũng dần vào hàng lối và ngay ngắn nhờ sự miệt mài cố gắng của em.

Cương miệt mài bên trang sách.

Những ngày đầu mới đi học, Cương còn ngần ngại khi bạn bè ít tuổi hơn cứ nhìn mình chằm chằm. Thậm chí, giáo viên còn ngại ngần khi nhận em vào lớp mình chủ nhiệm vì sợ tụt mất danh hiệu thi đua của lớp. Em được ngồi ở chiếc ghế riêng và được nhà trường quan tâm đặc biệt. Một thời gian ngắn sau, em bắt đầu tiếp thu bài vở một cách nhanh chóng, thậm chí còn khá hơn học sinh bình thường. Cương thể hiện tinh thần ham học hỏi của mình bằng thành tích trong quá trình học tập.

Do đôi bàn tay bị teo lại, co quắp trước ngực, không thể tự mình làm tất cả mọi việc nên Cương thường dậy rất sớm, để vừa học bài, sau đó nhờ mẹ và anh chị mặc quần áo cho kịp giờ đến trường. Suốt những năm tháng đi học, chưa bao giờ em nghỉ một buổi học nào. Nếu trên lớp chép bài không kịp, em mượn vở bạn về chép cho đầy đủ thì thôi. Nhìn vở của em ít ai có thể nghĩ, những dòng chữ thẳng đều tăp tắp, cẩn thận sạch sẽ đó lại được viết nên bởi "đôi chân da cam". Bằng lòng kiên trì, say mê đã giúp em gặt hái được nhiều thành tích đáng kể trong học tập, thầy cô yêu bạn mến. Ở nhà, em siêng năng phụ bố mẹ làm việc nhà. Em còn cho chúng tôi đọc bài thơ mà mình tự làm.

Có nhiều tấm lòng hảo tâm biết được hoàn cảnh đã giúp đỡ gia đình Cương. Em được tặng một bộ máy tính nhưng hiện nay chiếc máy đã bị hư hỏng, em vẫn tự mình sửa chữa. Hiện nay, Cương đã tốt nghiệp Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, Quỳnh Thuận, Nghệ An. Em ước mơ được đi học nghề máy tính vì em rất giỏi và có niềm đam mê với công nghệ thông tin. Mặc dù gia đình đã cố gắng liên hệ để xin cho Cương được đi học nghề, nhưng vì em không thể tự lo cho bản thân mình nên ước mơ về cơ hội được học nghề đối với em còn rất xa xôi. Đôi mắt thông minh của Cương chợt nhìn xuống đôi chân của mình, tỏ vẻ thất vọng

Chúng tôi chào tạm biệt Cương và gia đình, cánh cánh theo bên mình ước mơ của em. Hy vọng trong thời gian không xa, điều Cương mong ước sẽ trở thành hiện thực.

