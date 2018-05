Thể lệ cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu' / Độc giả tham dự cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu'

Hoàn cảnh đáng thương đó là gia cảnh gia đình chị Cao Thị Hằng (28 tuổi) ở xóm 10 xã Diễn Yên huyện Diễn Châu (Nghệ An).



Sau một tai nạn giao thông bất ngờ xảy đã cướp đi người chồng là anh Hoàng Văn Phương (32 tuổi) hết mực chịu khó, thương vợ chăm con của gia đình. Nỗi đau ấy dường như đến quá bất ngờ, khiến cho chị Hằng choáng váng đổ gục ngay khi nhận được tin dữ.



Ngồi bần thần dưới nhà như người mất hồn, đôi mắt nhìn khoảng không vô định phía trước, chốc chốc nỗi đau như nghẹn lại, xúc động. Nỗi thương chồng ra đi không một lời trăng trối, thương hai con nhỏ dại rồi đây không biết thế nào. Nước mắt chị lại rơi lả chả trên khuôn mặt gầy gò sạm đen vì sương gió.



Cố nén nỗi đau, chị kể lại buổi tối định mệnh xảy ra với gia đình: "Lúc đó là khoảng 8h hơn ngày 1/6, sau khi đi làm đồng về anh chưa kịp tắm rửa gì cả, có người bạn trong làng đến rủ đi thắp hương cho người hàng xóm mới mất. Thế rồi đến khoảng 11h tôi nhận được tin báo anh ấy bị tai nạn ở ngã tư chợ chiều do chiếc ôtô bán tải đâm, tình trạng rất nguy kịch và nằm cấp cứu ở bệnh viện".



Nhận được tin dữ, chị không tin vào những gì mình nghe thấy, trời đất như quay cuồng trước mặt, chị ngất đi vì sốc và không biết gì nữa. Đến khi anh em, người thân lên đến bệnh viện không lâu thì anh đã trút hơi thở cuối cùng.



Anh mất đi để lại một nỗi đau không gì tả nỗi, người vợ gầy gò ốm yếu quanh năm nên không làm được gì thêm mà chỉ bám lấy mấy sào ruộng, có khi còn không thể đi làm được phải nhờ anh em giúp đỡ.



Không những thế, hiện giờ gia đình còn có hai cháu là cháu Nguyễn Thành Đạt (9 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Thùy Trang (3 tuổi), các cháu còn quá nhỏ dại nên đâu có hiểu nỗi sự mất mát mà người lớn đang phải chịu đựng lúc này. Sau khi lại hỏi mẹ rồi hai cháu lại đốt hương thắp lên bàn thờ cho bố, nhưng vẫn hồn nhiên trêu đùa với nhau trông thật xót xa.



Dường như chưa tin vào những gì đã xảy ra, chị Hằng cứ ủ rủ suốt ngày, cứ chợp mắt được một lúc, tỉnh giậy chị lại khóc than vì thương chồng. Chốc chốc cháu Trang lại nũng nụi trong lòng mẹ và hỏi: "Bố đi đâu sao không thấy về vậy mẹ, con nhớ bố lắm…"



"Anh ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi như vậy, giờ mẹ con mẹ con em biết sống thế nào đây. Mới hôm trước anh còn bảo với con Đạt rằng nếu con được giấy khen thì anh sẽ khao cho con đi ăn một hôm phở, vậy mà anh chưa kịp đưa con đi ăn phở thì đã ra đi rồi sao anh…", tiếng khóc xen lẫn những lời trách than của người vợ khiến những mọi người có mặt đều nghẹn lòng vì xúc động.



Bà ngoại các cháu cho biết: Cháu Đạt vốn học lực khá, năm nào cũng được học sinh tiên tiến nhưng vì kinh tế khó khăn nên gia đình cũng không có quà gì để khích lệ tinh thần cháu cả, năm nay bố nó định đưa đi ăn phở thì xảy ra chuyện. Riêng mẹ góp được đồng nào thì phải lo thuốc thang cho hai mẹ con nó rồi. Còn cháu Trang hay bị ngất xỉu, có lúc hai anh em chơi với nhau tự nhiên cháu cũng bị ngất. Hàng xóm nói rằng có thể cháu bị bệnh tim, gia đình nên đưa cháu đi khám xem bệnh tình thế nào, nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chưa đứa cháu đi khám bệnh được nên chỉ biết uống thuốc cầm chừng khi nào cháu bị".



Cũng vì mắc bệnh như vậy, nên dù đã đến tuổi đi học lớp mầm non nhưng các cô cũng không dám nhận cháu, vì lỡ may đến lớp rồi cháu bị ngất như vậy không biết thế nào. Nên hiện giờ cháu đang phải ở nhà và quay quẩn bên mẹ, thỉnh thoảng bà ngoại rỗi lúc nào trông giúp cho mẹ cháu đi làm.



Hiện giờ hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, chị ốm yếu quanh năm nên không làm được việc gì. Con lớn đến tuổi ăn học nên cũng tốn kém giờ không biết có kham nỗi không, còn cháu nhỏ bị bệnh mà chưa một lần có thể đưa đi khám bệnh. Gánh nặng như chất chồng lên đôi vai người vợ khi người chồng vội vã ra đi. Hoàn cảnh gia đình chị đang rất khó khăn và cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

