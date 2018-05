Bài viết của tác giả được nhiều bạn đọc đánh giá cảm động bởi lời văn chân thành, súc tích. Mở đầu, độc giả Nguyễn Thị Thu Hiền viết: "Qua sự giới thiệu của ông Tôn Thất Tuấn, trưởng thôn Phú Gia, tôi tìm đường đến nhà ông Tường trong một buổi chiều chớm đông ảm đạm. Tiếp chuyện tôi trong căn nhà cấp 4 trống trải, ông Tường buồn buồn: 'Đồ đạc trong nhà cứ vơi dần theo những chuyến đi chữa bệnh cho 3 đứa con'".

Ông Tường và bà Hiền sinh được 4 người con. Anh con trai đầu là Phan Hưng, từ khi sinh ra anh đã không được bình thường như bao người đứa trẻ khác. Người con kế là chị Phan Thị lành, từ nhỏ chị bình thường như bao thiếu nữ, chị cũng yêu, rồi chị có con. Đáng tiếc tình yêu nở hoa chưa kịp khoe sắc đã lụi tàn khi người yêu phát hiện ra chị có vấn đề về thần kinh và bỏ rơi chị. Cậu con trai thứ 3 Phan Văn Toản tròn 25 tuổi, cái tuổi sung sức, tươi trẻ và xông xáo nhất của cuộc đời. Thế mà Toản ủ rũ ngồi nhà phải chịu sự hầu hạ của bố mẹ khiến cho em trở nên bất lực.

Cậu con trai út may mắn hơn hiện tại đang sống và học tập tại TP Đà Nẵng và cũng là niềm an ủi lớn của ông bà. Hiện tại ông tường đã 66 tuổi, bà Hiền 65, cái tuổi gần xế chiều, nhưng 2 ông bà vẫn còng lưng làm việc kiếm dăm ba chục thêm vào mắm muối hàng ngày. Sáng bà đi cắt cây rành rành, ông ở nhà trông con. Chiều ông đi hái tràm, bà ở nhà trông con. Sự bấp bênh trong thu nhập cùng những lo toan cho cuộc sống khiến 2 ông bà già hơn so với tuổi.

Thông qua bài viết, tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền mong sẽ có những nhà mạnh thường quân giúp đỡ gia đình ông Tường bà Hiền để họ phần nào đỡ nỗi lo cơm áo hàng ngày.

Cùng giải thưởng tuần, tác giả sẽ nhận được phần thưởng trị giá 1 triệu đồng và 1 tháng sử dụng bánh Hura deli.

Sau 6 tuần tổ chức "Viết nên điều kỳ diệu", cuộc thi đã nhận được gần 350 bài tham dự, trong đó gần 200 bài được chọn đăng. Đây là nơi để độc giả có thể chia sẻ những hoàn cảnh éo le trong xã hội; gương người tốt, việc tốt điển hình hay những tấm gương giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống...

Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết đoạt giải có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3.

Phương Thảo