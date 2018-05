Thể lệ cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu' / Độc giả tham dự cuộc thi 'Viết nên điều kỳ diệu'

Theo chân người chị ở cùng xóm, tôi đến tận nơi thì chứng kiến được hoàn cảnh đáng thương của một con người. Nhận được món quà là hai bộ quần áo từ tay người chị dâu, chị Nguyễn Thị Nhỏ, ở ấp Bình Thủy 2, xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An xúc động đến rơi nước mắt.

Chị Nguyễn Thị Nhỏ nhận quà của chị dâu Trần Thị Tý.

Chị Nhỏ đang nằm trên chiếc võng mắc ngay giữa nhà, khó khăn lắm chị mới gượng ngồi dậy được. Ngôi nhà không có cửa sổ, cũng không có quạt điện, nên ban đêm cô phải đành chịu… ngủ chung với nóng. Chị cho biết ngôi nhà này xây từ bốn năm trước, do ông Nguyễn Phúc Thạnh ở trung tâm y tế huyện Đức Hòa từ thiện.

Lúc 19 tuổi ngoài cái tên Nguyễn Thị Nhỏ trong sổ hộ khẩu, chị còn cái tên thường gọi là Gái nhỏ. Ngoài ra, chị còn có hai tên khác khá ấn tượng do mấy anh trai làng đặt - "Nhỏ hoa khôi", "Nhỏ đồng cỏ nội". Trai làng đặt cho cái tên ấy bởi chị đẹp, con gái ở đồng mà nước da chị trắng trẻo, dáng vóc cao ráo, gương mặt dễ nhìn, hai má lúc nào cũng ửng hồng mà không cần phải tô son điểm phấn. Nhiều người bảo thuở ấy nét đẹp mỹ miều của Nhỏ vượt xa so với những bạn gái cùng trang lứa. Một cô gái vừa đẹp người lại vừa đẹp nết đã khiến nhiều chàng trai làng ngây ngất.

Nhưng rồi một năm sau, vào một đêm ảm đạm nhất, như thường lệ chị và chị gái lên giường trò chuyện một lát rồi hai chị em tắt đèn đi ngủ, nhưng không hiểu sao sáng ra cả người của hai chị em bỗng nhiên có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Lúc đó cả hai cứ ngỡ mình ăn nhằm thức ăn bị dị ứng, người nhà đến tiệm thuốc khai bệnh rồi mua thuốc đem về cho hai người dùng, có điều càng uống thuốc, bệnh càng nặng hơn.

Chị Nguyễn Thị Nhỏ khi 19 tuổi. Lúc chưa bị bệnh.

Thấy tình thế nguy hiểm nên hai chị em gái Nhỏ nhanh chóng đến bệnh viện điều trị, nhưng kỳ lạ triệu chứng bệnh không giảm mà ngày một tăng thêm. Thân thể đột nhiên thay đổi hẳn, khuôn mặt xinh đẹp thuở nào bỗng dưng xấu xí, da mặt biến dạng dị thường, mái tóc đen mượt rụng gần hết, chỉ còn lại mấy sợi loe hoe. Mười ngón tay co quắp lại, muốn đứng lên phải có người dìu, bệnh phát triển rất nhanh, chị nghĩ y như là mình đã ăn nhầm chất độc. Nhỏ cho biết người chị gái bị nặng hơn nên chết từ lâu rồi, có lẽ cái mạng của chị cũng lớn nên mới sống đến ngày hôm nay.

Nhỏ đã tìm đến nhiều bệnh viện để trị nhưng chỉ hết tiền chứ không hết bệnh."Hồi trẻ trị không được bây giờ lớn tuổi rồi thì không còn hy vọng gì nữa", Nhỏ chấp nhận và cho rằng lỡ mang số kiếp này rồi thì phải chấp nhận sống chung với nó. Phải chi ngày ấy chị thuận lòng ưng "người ấy" thì ít ra bây giờ cũng có một đứa con an ủi. Mà thôi, chắc là số phận của mình ông trời đã ban như vậy rồi, có ước có mơ gì đi nữa cũng vô ích. Chị chỉ mong bà con chòm xóm thương tình mà bố thí cho con cá, lá rau, để có bữa ăn qua ngày.

Nhỏ có người chị ruột ở kế bên nhưng cũng bị mù lòa nên chẳng giúp được gì, còn một người anh trai thứ sáu thì lại ở quá xa. Cuộc sống của anh trai cũng quá khó khăn, mấy đứa cháu ở gần thì nghèo xơ nghèo xác nên thương cũng chẳng giúp được gì. "Nói thật, những lúc con người rơi vào con đường cùng và đến khi mọi sự vô phương cứu chữa thì chính là lúc lòng kiên nhẫn cần được dùng đến. Lúc nào tôi cũng tự an ủi bản thân để vươn lên số phận, cố gắng sống để làm gương cho mấy đứa cháu", Nhỏ nói.

Chị tự một mình lần tay theo thanh giường đi vào trong nhà.

Nghe chị kể về hoàn cảnh mà tôi cảm thấy xót xa, nhìn thân xác gầy guộc của cô đang suy sụp dần vì bệnh tật hành hạ. Có nhiều đêm cơ thể bị đau nhức chị phải cắn răng chịu đựng, một bên chân phải của Nhỏ bị trật khớp do vấp ngả nhưng không có tiền điều trị nên bị cứng đơ. Mắt thì kém, lại tự lết xuống nhà sau nấu ăn. Mới đây, do bất cẩn, chị làm bếp dầu bắt lửa cháy lan khắp nhà, cũng may có đứa cháu kịp thời có mặt nên chị không bị thương nặng.

Khi hỏi về ước mơ, chị Nhỏ tâm sự: "Tôi chỉ ước mơ có những tấm lòng vàng giống như những mảnh đời bất hạnh trên radio, truyền hình mà họ được giúp đỡ đó". Nói xong chị cười như thể gửi gắm điều gì đó ấp ủ đã lâu.

Nguyễn Thị Cẩm Vân