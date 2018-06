Tài vận bị ảnh hưởng nhiều, cần chú ý hơn nhất là trong đầu tư có yếu tố mạo hiểm như bất động sản hay cổ phiếu. Tổng quan cả năm không có nguồn thu nhập đáng kể, thậm chí có thu về thì cũng phải chi ra không ít. Trong các mối quan hệ xã hội cũng cần chú ý nhường nhịn hơn, hạn chế tranh cãi.

Sự nghiệp

Có nhiều biến động trong sự nghiệp trong năm 2018, cần cẩn trọng hơn trong công việc, phòng tránh tiểu nhân. Cơ hội đến không nhiều, cần chú ý mới mong bắt kịp. Kể cả trong sự nghiệp hay trong việc học hành cũng cần tránh xung đột, hay những biến đổi bất ngờ.

Do có nhiều biến động theo hướng bất lợi, vì thế hạn chế thay đổi công việc hay thay đổi ngành nghề kinh doanh, hãy cố gắng phát huy thế mạnh sở trường của mình, may ra bạn còn có thành công. Còn nếu đã trót đầu tư sang lĩnh vực mới thì cũng hãy cân nhắc rút lui kịp thời, tránh sa đà mà có tổn thất không nhỏ.

Tài vận

Do bị kiếp tài dễ có tranh cướp, vì vậy cần cẩn trọng hơn nhất là trong đầu tư hay hợp tác kinh doanh. Nếu chưa hiểu rõ không nên dồn hết trọng tâm vào lĩnh vực hợp tác của mình. Mọi chuyện đều cần cân nhắc cẩn trọng, tránh thay đổi đột ngột.

Về tổng thể cả năm tài chính cũng tạm ổn, tuy chưa thể khởi sắc. Quan trọng nhất là với những người kinh doanh buôn bán, cần có nhạy bén riêng của bản thân, quyết đoán kịp thời, vẫn có cơ hội thay đổi.

Tình cảm hôn nhân

Với người đã lập gia đình, năm 2018 rất dễ có sự phá đám, can dự của người thứ ba có thể gây ra sóng gió trong gia đình, khẩu thiệt thị phi. Do vậy cần nhất là sự cảm thông, đồng cảm và tránh những cám dỗ từ bên ngoài. Một phần do những bất đồng lâu năm bị dồn nén, nay gặp người có vẻ tốt hơn so sánh, tưởng rằng những hào nhoáng bên ngoài sẽ giúp bạn đổi đời, từ đó dẫn đến sóng gió trong gia đình. Quan trọng nhất là biết nhìn nhận ra điểm dừng, đâu mới thực sự là điều bạn cần.

Với người chưa lập gia đình, do tác động của sao xấu mà năm nay bạn cũng khó tìm được người như ý, nên tốt nhất hãy tập trung vào sự nghiệp hay việc học hành của mình, đồng thời càng tránh đứng núi này trông núi nọ bởi sẽ không dẫn đến kết quả nào khả quan.

Sức khỏe

Sức khỏe năm 2018 ở mức bình thường, ẩn chứa nhiều rủi ro bên trong, chỉ khi tâm tư bất ổn định hoặc khi mệt mỏi mới bộc phát. Ngược lại, nếu bạn biết điều chỉnh tâm tư, kiểm soát tâm tính thì mọi chuyện không có gì xảy ra. Do đó, cần dành nhiều thời gian hơn cho nghỉ ngơi, kết hợp tập luyện, thư giãn hợp lý.

- Người tuổi Thìn sinh năm 1964

Có nhiều bất lợi nhất là về tài chính, chủ yếu là thu về không được như mong đợi. Tuy vậy cũng không nên vì thế mà nản lòng, bạn cần nỗ lực và tập trung nhiều hơn vào công việc chính hàng ngày. Chú ý ăn uống, hạn chế tiệc tùng để đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Người tuổi Thìn sinh năm 1976

Có nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, không phát triển được như ý muốn. Do những mắc mớ trong công việc không giải quyết được suôn sẻ, mà dễ đem về nhà tạo ra tranh cãi với người thân, gây ra bất hòa trong gia đình. Vì thế năm 2018 cần nhất là sự bình tĩnh, nhẫn nhịn, quan tâm hơn nữa đến nửa kia của mình; giành nhiều thời gian hơn bên nhau.

- Người tuổi Thìn sinh năm 1988

Mối quan hệ không được như ý, dễ phát sinh tranh cãi, dẫn đến những cản trở trong công việc. Người tuổi Thìn chưa kết hôn năm nay phần lớn là yêu đơn phương, tránh dốc quá mà gây tổn thất tâm lý.

Hóa giải

Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Thìn nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Phổ hiền Bồ tát. Mặc trang phục, trang sức gồm các màu vàng như mã não vàng, thạch anh vàng, hổ phách, hoàng ngọc… sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Học viện Phong thủy Ngũ hành

TT NCƯD Phong thủy Kiến trúc UAI, ĐHXD