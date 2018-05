Năm hết Tết đến, cả vợ lẫn chồng đều tất bật với chuyện dọn dẹp nhà cửa, cúng lễ, tiếp khách, tặng quà… khiến tâm trạng căng thẳng, thể lực mệt mỏi, ham muốn sút giảm, ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt vợ chồng. Vì thế, nếu biết tiết chế kiêng cữ, tránh một số trường hợp ảnh hưởng không tốt thì chất lượng chuyện “yêu” và cuộc sống hôn nhân sẽ tăng lên rõ rệt.

1. Chọn thời điểm thích hợp

Là thời điểm ăn chơi, nhưng mỗi khi xuân về phụ nữ luôn nhiều việc hơn đàn ông: lau chùi, quét tước, nấu cơm, chợ búa… Nam giới tuy cũng có nhiều việc nhưng đa phần thảnh thơi: gửi quà biếu, hội họp tiệc tùng… Rồi hơi rượu men bia thăng hoa cảm xúc, lại đòi hỏi "chuyện ấy". Tuy nhiên, phụ nữ thường khó đáp ứng, do công việc đã quá nhiều ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sinh lý. Cho nên điều cần kiêng cữ đầu tiên là tránh “yêu” khi tinh thần không thoải mái hay cảm thấy mỏi mệt. Bởi “yêu” khi sức khỏe hao hụt, hoặc vừa lao động xong, thường kết quả không thể mỹ mãn cho cả hai bên mà về lâu về dài lại gây nhiều tổn hại cho cơ thể, tạo tâm lý chán chường, không thể thăng hoa tột đỉnh được.

2. Lưu ý dinh dưỡng

Vào những ngày Tết, do bận tiếp khách, nhiều người chỉ ăn uống qua loa, chủ yếu là uống rượu, bia. Cho nên khi quá đói, quá no hay đang trong cơn say thì đừng nên quan hệ tình dục…

Khi quá đói, cơ thể không thể ghi nhận và xử lý tín hiệu cảm giác tốt. Khi quá no, hệ tiêu hóa đang hoạt động hết công suất, máu không đủ cung ứng cho cả hai hoạt động cùng lúc nên cũng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn khi uống rượu bia nhiều, hệ thần kinh và cảm giác bị chất cồn ức chế, cộng thêm cả ngày tiếp khác, tinh thần mệt mỏi, kiệt quệ, thì chuyện “yêu” rất khó được như ý. Đối với đàn ông, một vài ly bia có thể làm cảm giác thăng hoa hưng phấn, nhưng nếu quá chén thì lại phản tác dụng.

3. Tránh ngày “hạn”

Theo phong thủy, chúng ta nên tránh yêu vào một số ngày cố định như những ngày đầu, cuối và giữa tháng âm lịch. Bởi trong những ngày này, từ trường của mặt trăng ảnh hưởng lên trái đất đặc biệt mạnh, tác động tới cả từ trường trong ngôi nhà bạn, tất nhiên phong thủy phòng ngủ cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta không để ý, nhưng chắc chắn não bộ cũng bị tác động, dẫn đến những biến chuyển không tốt về tâm lý, dễ gây hậu quả xấu cho cơ thể.

Bên cạnh đó, vợ chồng cũng nên kiêng cữ vào những ngày cúng, giỗ, đưa đón thần linh. Ngoài ra, cần tránh quan hệ ở nơi đền chùa linh thiêng, chỗ thờ tự trong nhà, góc giếng hay xó bếp…

4. Chớ lạm dụng màu sắc

Để cuộc sống vợ chồng thêm nồng thắm vào dịp năm mới, bạn có thể sử dụng drap trải giường mang màu sắc tương sinh với mạng vận của vợ chồng, đồng thời tương thích với ngũ hành của năm 2013, là hành Thủy lớn (biểu trưng bởi màu xanh dương đậm, xanh nước biển, tím, màu đen). Đặc biệt, màu xanh nước biển mang lại cảm giác thanh bình hiền hòa, tâm trạng thư thái, rất thích hợp trang trí phòng ngủ.

Ngoài việc trang trí rèm cửa, chăn, nệm, bạn có thể dùng đèn ngủ có ánh sáng xanh dương hay tím nhạt cũng được. Tuy nhiên, cần cân nhắc màu sắc sao cho phù hợp với vận mệnh của mình chứ đừng nên lạm dụng thái quá.

5. Chọn đúng vật phẩm phong thủy

Theo phong thủy, để gia tăng tình cảm cho vợ chồng, người ta thường trưng hình tượng một cặp uyên ương ở đầu giường hoặc sử dụng hình tượng ngọc như ý có hình hoa mẫu đơn. Cũng có thể treo quả bầu hồ lô phong thủy ở đầu giường, với ý nghĩa hậu vận sẽ tăng trưởng, của cải phúc trạch đầy nhà, đồng thời dây bầu dây bí quấn quýt, tượng trưng cho tình cảm gắn bó sắt son. Hoặc là đặt những hốc đá thạch anh, vừa có tác dụng cải thiện sức khỏe vợ chồng, vừa mang tính ước lệ của hình tượng tình cảm đong đầy.

Việc đặt những vật phẩm phong thủy bằng đá trong phòng ngủ, ngoài ý nghĩa cát tường, nó còn giúp chúng ta có gấc ngủ ngon và sâu. Khi đó, từ trường của phòng được từ tính của đá ổn định, ảnh hưởng tốt đến sóng não, mang lại giấc an lành, tiếp thu và xử lý cảm xúc thật tốt, từ đó sức khỏe được cải thiện, việc sinh hoạt vợ chồng điều độ và viên mãn.

Theo Thế giới gia đình