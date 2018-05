Bạn gái tôi mới ra trường, làm tiếp tân khách sạn, ngoại hình xinh và tính tình dễ thương. Chúng tôi quen nhau đến nay hơn 4 tháng. Lần đầu tiên gặp người con gái ấy, tôi đã cảm mến và nghĩ đây sẽ là "một nửa" của mình. Tôi có cảm giác cô ấy cũng thích tôi qua cử chỉ, ánh mắt và những lần tôi đưa cô ấy về nhà.

Gần đây, cô ấy bận công việc và một số lý do nào đó nên cứ lạnh nhạt với tôi dần, nhắn tin không trả lời hoặc hôm sau mới hồi âm, không thích nói chuyện điện thoại, rủ đi chơi thì nói bận hoặc là đi chơi với bạn rồi... Trong khi đó, tình cảm của tôi ngày càng lớn dần và thấy mình đã thực sự yêu cô ấy. Tôi luôn nghĩ cô ấy đang muốn thử thách khi biết người ta thích mình nên tỏ ra cao giá. Tôi vẫn kiên trì theo đuổi, nhưng nhiều lúc chán nản quá.

Hiện tôi rất mệt mỏi và không biết phải làm sao. Mong chuyên gia tư vấn và cho tôi những lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn! - (Nguyễn Minh Nam)

Trả lời:

Chào bạn,

Đúng là khi yêu mà không được đáp trả, người ta sẽ cảm thấy đau khổ, mệt mỏi và trở nên tự ti, mặc cảm. Có lẽ bạn đang trong tình cảnh như thế nên tôi rất hiểu về cảm giác của bạn lúc này.

Thông thường khi có cảm tình với đối tượng nào đó, ta thường phải đối mặt với hai cảm giác: Muốn và sợ. Muốn là hy vọng đối phương sẽ chấp nhận và yêu mình, nhưng lại sợ bị từ chối, không được chấp nhận. Chính hai yếu tố này thúc đẩy người ta luôn tìm cách để có được sự đồng ý từ đối phương, khi nào chưa có được cái "gật đầu" thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

Một trong những khuyết điểm của những người đang yêu chính là vậy: Nóng vội, muốn đối tượng chấp nhận tình cảm của mình giống như kiểu "mì ăn liền" vậy. Nếu không được chấp nhận thì sinh ra thất vọng, đau khổ và có những hành động cực đoan dành cho bản thân và đối phương.

Bạn và cô ấy mới quen nhau trong thời gian rất ngắn (4 tháng). Đó có lẽ chỉ là cảm giác mến mộ, thích hoặc "say nắng" thôi chứ chưa phải tình yêu bền vững, có chiều sâu. Mặt khác, tâm lý con gái khác nhiều so với con trai. Họ tế nhị, kín đáo và sâu sắc hơn trong việc lựa chọn người yêu. Sau thời gian "say nắng", nàng sẽ suy nghĩ, cân đo đong đếm, tự vấn về tình cảm của mình nhiều hơn. Chỉ cần thấy một điềm nào đó chưa ổn từ đối phương, con gái sẽ biểu hiện ra ngoài không còn nhiệt tình như ngày trước. Thậm chí nhiều nàng còn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm, song thực chất trong lòng chưa hẳn là như vậy. Có thể đây chỉ là khoảng thời "lặng", cô ấy "phòng thủ" để quyết định nên tiếp tục tấn công hay rút lui.

Cho nên trong trường hợp này, bạn đừng mất kiên nhẫn, hãy tiếp tục quan tâm, trò chuyện, chia sẻ với cô ấy. Đồng thời để cả hai có thời gian nhìn lại tình cảm của mình một cách nghiêm túc. Tạm thời bạn đừng quá kỳ vọng đến kết quả tình cảm sẽ ra sao. Hãy quan sát, tìm hiểu những sở thích, nhu cầu và những điều cô ấy quan tâm. Bởi có câu "Muốn chinh phục được người khác, ta phải cho người đó cái họ cần". Vì thế ngay từ bây giờ hãy lên kế hoạch chinh phục cô ấy một lần nữa, nếu thực sự có tình cảm với bạn, nàng sẽ sớm quay lại.

Chúc bạn luôn lạc quan và có được tình yêu đẹp!

Chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo

Văn phòng TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM