Xuất tinh sớm là gì

Chữa xuất tinh sớm như thế nào / Xuất tinh sớm do thủ dâm lâu ngày

Trả lời:

Chào bạn,

Xuất tinh sớm (Premature ejaculation) là hiện tượng xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chủ định và mong muốn của chủ thể. Có thể nói đây là hiện tượng phổ biến, ít người đàn ông nào trong suốt cuộc đời mà không trải qua một lần, theo thống kê khoảng 20% nam giới rơi vào tình trạng xuất tinh sớm.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng này phần lớn do các vấn đề về tâm lý như: lo lắng, căng thẳng hoặc do những kích thích quá độ mà chủ thể không tự điều khiển được cảm xúc của mình. Bên cạnh đó là do các quan niệm đạo lý (coi quan hệ tình dục là tội lỗi), quan hệ tình dục thiếu tình yêu, có chuyện đau buồn trong quá khứ và một số do lo sợ không làm đủ bổn phận với bạn tình. Dưới góc độ sinh lý, các nhà khoa học cho rằng xuất tinh sớm do sự rối nhiễu của hệ thống các receptor và các chất dẫn truyền thần kinh serotonin.

Xuất tinh sớm lâu ngày gây nên hiện tượng: giảm khoái cảm tình dục, liệt dương ở nam giới. Quá trình này kéo dài dẫn đến cơ thể mệt mỏi và gây ra mặc cảm, tự ti đối với chủ thể và khoái cảm không trọn vẹn đối với đối tác.

Phương pháp điều trị bệnh này chủ yếu là từ yếu tố tâm lý như: thư giãn, hoạt động giao hợp chậm lại hoặc cố nghĩ đến chuyện gì khác trong lúc đang hưng phấn cực độ, mang bao cao su để làm dương vật ít nhạy cảm hơn. Người bị xuất tinh sớm nên tránh dùng rượu, thuốc lá, thuốc cấm. Ngoài ra, có thể dùng một số loại thuốc chống trầm cảm, nhưng không nên lạm dụng.

Bạn thân mến, rất tiếc là không có một thời gian cố định nào cho một cuộc "yêu" chuẩn, mà điều quan trọng nhất là cảm giác mãn nguyện từ hai người sau khi quan hệ tình dục.

Chúc bạn sức khỏe.

