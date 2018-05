Tình yêu nguội lạnh sau lần em 'say nắng' / Bạn trai từng ăn cơm trước kẻng

Chúng em yêu nhau được 5 năm rồi, từ khi thiếu thốn đủ thứ đến khi bọn em có xe máy đi lại tiện hơn. Có thể nói tình yêu ấy được nhiều người hâm mộ vì tình cảm hai đứa rất đẹp. Nhiều khi bọn em cũng tâm sự lên kế hoạch với nhau về đám cưới trong tương lai.



Tuy nhiên, thời gian gần đây em phát hiện anh dành tình cảm cho một cô gái đã có con riêng. Anh kể chị rất khổ, một mình nuôi con nhỏ với điều kiện kinh tế khó khăn và anh tỏ lòng được giúp đỡ. Chị ấy đã dành tình cảm cho anh và đáp lại anh cũng dành cho chị một chút tình cảm, thỉnh thoảng đến nhà chị ăn cơm. Hai người xưng hô với nhau là vợ chồng và anh nhận đứa con kia là con nuôi.

Sự việc trên vô tình bị em phát hiện. Anh tỏ lòng được xin lỗi và mong em tha thứ, nhưng không thể bỏ chị kia được vì chị quá khó khăn. Em không đồng ý và quyết định chia tay. Hai đứa cho nhau thời gian 3 ngày để suy nghĩ lại.

Anh đã có lần quỳ gối, khóc nấc lên mong em tha thứ, em đã mủi lòng vì biết anh là người rất cứng rắn không bao giờ rơi lệ. Em chấp nhận quay lại và anh cũng nhắn tin với người phụ nữ kia là chấm dứt tình cảm.

Một bữa thấy em, anh giấu điện thoại đi. Về đến nhà bọn em nói chuyện và bắt đầu to tiếng với nhau. Anh bảo em là do ghen tuông quá và suy nghĩ quá thôi, anh vẫn yêu em, nhưng nói thật là em không tin tưởng nữa. Tranh cãi đến hồi to tiếng và hai đứa quyết định chia tay. Xin hãy cho em lời khuyên có nên làm hoà không? Liệu anh có yêu em thật lòng không hay chỉ yêu em trên phương diện tình dục, bởi thực tế bọn em đã đi quá giới hạn với nhau rồi. (Ngọc)

Trả lời:

Ngọc thân mến,

Tình yêu thường được người ta xem như là duyên phận. Sở dĩ như vậy vì tình yêu là thứ rất khó nắm bắt, có khi người ta mong chờ không đến, tình cờ lại gặp, lúc người ta chắc chắn thì tình yêu lại đội nón ra đi. Yêu càng nhiều thì khổ đau càng lớn nếu chẳng may gặp trắc trở hoặc phải chia tay.

Tôi rất hiểu cảm giác hiện tại của bạn. Nhưng có thời điểm trong cuộc sống, đặc biệt là những việc liên quan đến tình cảm đòi hỏi bạn phải thực sự bình tĩnh, dùng lý trí để xem xét cho thấu đáo, tránh bị cảm xúc, tình cảm chi phối dễ dẫn đến những quyết định sai lầm.

Bạn và anh ấy trải qua 5 năm yêu nhau với bao nhiêu kỷ niệm, vượt qua rất nhiều gian nan thử thách. Nhưng rồi tình cờ bạn phát hiện anh ấy quen một người con gái khác và có thể nói họ đã qua lại với nhau như vợ chồng. Dĩ nhiên bạn sẽ bị sốc và không thể tin đó là sự thật. Việc Ngọc phản ứng, kiên quyết không chấp nhận những lý do và yêu cầu của anh ấy theo tôi là hoàn toàn đúng và nên làm.

Có được tình yêu đã khó, để duy trì nó lại càng khó khăn gấp bội. Thực tế cuộc sống cũng đã có nhiều người trong lúc khó khăn gian khổ yêu nhau say đắm, vượt qua nhiều gian nan trắc trở, sau này lại thay lòng đổi dạ. Vì vậy mới có câu "Tình yêu thì vĩnh cửu, chỉ có người yêu là thay đổi".

Điều quan trọng bây giờ không phải là chia tay hay níu kéo mà hãy bình tâm xem xét lại tình cảm dành cho nhau, đặc biệt từ phía anh ấy. Cuộc sống luôn thay đổi, con người cũng không ngoại lệ. Bạn cần tìm hiểu lại tình cảm hiện tại anh ấy dành cho bạn, mức độ hài lòng hiện tại của anh ấy, quan niệm của anh ấy về tình yêu, lòng chung thủy, về các giá trị hôn nhân gia đình.

Thực tế mỗi người có hệ thống quan điểm, giá trị riêng về các yếu tố, các mặt trong cuộc sống và đó chính là những chỉ dẫn cho suy nghĩ, hành động của họ. Việc anh ấy yêu bạn nhưng vẫn qua lại với người phụ nữ khác và khi bị phát hiện lại muốn duy trì cả hai thì đó là điều bạn cần suy nghĩ về con người anh ấy. Anh ấy yêu bạn thực sự hay chỉ yêu bản thân thôi? Giữa bạn và cô gái kia thì ai là người anh ấy yêu?

Có thể chính anh ấy cũng không phân biệt được giữa tình yêu, đồng cảm và sự thương hại. Tình cảm, cảm xúc thì rất vô chừng nên việc xác định người mình yêu thương thực sự không phải dễ dàng và tình yêu luôn cần một giới hạn. Vì thế hãy kiên quyết với những yêu cầu vô lý của anh ấy và cho nhau thời gian. Nếu mọi chuyện rõ ràng thì hãy đưa ra quyết định tiếp tục hay dừng lại. Còn riêng với bạn, hãy chủ động hơn nữa trong việc chọn lựa người bạn đời của mình. Quá khứ dù đẹp thế nào đi nữa vẫn mãi là quá khứ, một khi hiện tại đã thay đổi thì đừng để quá khứ ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định của bạn.

Chúc bạn bình tâm và có quyết định sáng suốt.

Chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo

