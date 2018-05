Thông tin trên bắt đầu phát tán từ nickname Doansonnam trên một diễn đàn. Trong đó, nick này cho biết đang là sinh viên y khoa năm thứ 4. Khi đến trực ở Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi trung ương và biết được câu chuyện về một bé trai có hoàn cảnh rất đáng thương, đã được nuôi dưỡng tại đây gần 5 tháng, anh đã gửi ảnh lên mạng và kêu gọi mọi người tìm lại bố mẹ đẻ cho bé.

Hình ảnh em bé được giải cứu trong một đường dây buôn trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại viện Nhi. Ảnh: Doansonnam.

Theo sinh viên trên, em bé được Phòng điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đưa đến viện Nhi ngày 31/1/2010. Khi đó, cháu bé mới được 10 ngày tuổi và bị viêm phổi. Từ đó đến nay, em được chăm sóc tại khoa sơ sinh của bệnh viện.

Ngay sau khi những thông tin trên được đưa trên trang diễn đàn, cư dân mạng liên tục gửi cho nhau đường link thông tin về em bé. Nhiều người còn thể hiện mong muốn nhận bé trai kháu khỉnh này về nuôi.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, những thông tin về em bé đã được gỡ xuống.

Cháu bé đang được một nhân viên y tế của Viện Nhi chăm sóc. Ảnh: Doansonnam.

Một đại diện của Bệnh viện Nhi trung ương hôm qua xác nhận, đúng là có một bé trai khoảng hơn 5 tháng tuổi đang được chăm sóc trong khoa sơ sinh của viện. Tuy nhiên, vì em bé này là manh mối điều tra trong một đường dây buôn trẻ sơ sinh qua biên giới của công an, nên bệnh viện không thể cho bất cứ ai tiếp cận cháu bé hay cung cấp bất cứ gì thông tin gì về em.

Cũng theo lời bác sĩ trên, cháu bé đang được các y bác sĩ viện Nhi chăm sóc sức khỏe rất tốt. Dù vậy "các y, bác sĩ bận rộn liên tục nên cháu thường phải nằm chơi một mình, rất hiếm khi được bế ẵm, vui đùa. Đó là một thiệt thòi lớn", chị cho hay.

Hình ảnh được cho là của cháu bé từng bị bắt cóc những ngày mới được Công an thành phố đưa vào bệnh viện. Ảnh: An Ninh Thủ đô.

Về tung tích của bé, sáng nay, một cán bộ điều tra vụ việc cho VnExpress.net biết: "Cháu bé được tìm thấy khi mới được 10 ngày tuổi. Trước đó thủ phạm khai đã mua cháu bé ở TP HCM. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối gì về địa chỉ của gia đình cháu. Mặc dù khó, nhưng cơ quan điều tra vẫn sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm lại cha mẹ cho cháu".

Trước đó, ngày 29/4 Công an Hà Nội đã phá được đường dây mua trẻ sơ sinh xuyên Việt do Nguyễn Văn Hải (Bắc Giang) cầm đầu. Hải bị công an bắt quả tang khi đến đón em vợ Ngô Thị Sang từ Gia Lai ra Hà Nội bế theo một trẻ sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi. Tại cơ quan điều tra, Hải khai mua đứa trẻ ở TP HCM với giá 40 triệu đồng.

Hải Phong