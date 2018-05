Chuyên gia tâm lý khuyên cha mẹ không nên tặng quà đắt tiền cho trẻ, bởi như thế bé không sẽ hiểu hết giá trị của cuộc sống và lao động. Ảnh minh họa: news.

Một trong những nguyên tắc mà bà mẹ người Mỹ yêu cầu đứa con 13 tuổi tuân thủ là: Nộp điện thoại cho bố mẹ vào 7h30 tối hàng ngày và 9h tối cuối tuần. Ban đêm điện thoại sẽ được tắt và bật lại lúc 7h30 sáng. Không được mang điện thoại đến trường. Nếu làm hư, cậu bé phải chịu mọi phí tổn sửa chữa. Không được nhắn tin, gửi email hoặc gọi điện với những nội dung mà bé sẽ không bao giờ nói bằng lời. Không dùng điện thoại để xem hoặc chứa phim khiêu dâm. Không được gửi hoặc nhận các hình ảnh có liên quan đến những phần nhạy cảm trên cơ thể của con lẫn người khác...

Sau khi được đăng tải trên báo chí, câu chuyện dạy con của bà mẹ trên được nhiều cư dân mạng đánh giá cao và chia sẻ trên các diễn đàn, Facebook. Như chủ nhân Facebook Truong Thuy bình luận: "Tôi ủng hộ bà mẹ này. Trên thực tế người Việt Nam mình ít quan tâm đến vấn đề này. Cứ con đòi cái gì là mua cho nó cái đó nhưng lại không dạy con cách sử dụng sao cho phù hợp".

Cũng hưởng ứng cách dạy con như thế, nick nam Mắt Biếc viết: "Tôi in 18 nguyên tắc trên và dán trên tường nhà để các con tôi đọc thuộc".

Khảo sát trên 6.500 độc giả của VnExpress.net khi được hỏi "Bạn thấy cách dạy con dùng điện thoại của bà mẹ này thế nào?", có 86% cho rằng cách này rất hay, trong khi chỉ 14% nhận xét là bình thường và nhảm nhí.

Độc giả Huỳnh Long Vinh cho rằng đây là "một cách dạy con rất hay mà nhiều người cần học hỏi". Song bên cạnh đó một số bạn đọc cho rằng cậu bé 13 tuổi còn quá nhỏ để được sở hữu một chiếc smartphone đắt tiền như thế.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề trên, thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Minh, giảng viên Học viện hành chính quốc gia TP HCM nhìn nhận cách tặng quà của bà mẹ Mỹ ở 4 khía cạnh sau:

- Thứ nhất về việc tặng quà: Quà tặng là một trong những điều làm cho cuộc sống thêm thú vị, cha mẹ nên thường xuyên tặng con những món quà phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình cũng như đúng với nguyện vọng mong muốn của đứa con.

- Thứ hai về cách giáo dục con: Việc đưa ra chỉ dẫn, phân tích, nguyên tắc để nuôi dạy con là rất cần thiết. Cha mẹ nào cũng nên dạy con những nguyên tắc ứng xử trong cuộc sống kể cả cách ứng xử khi sử dụng công nghệ thời hiện đại giống như bà mẹ Mỹ trên. Hơn nữa một số nguyên tắc ứng xử cần phải dạy trước ngay cả khi chưa biết sử dụng công nghệ hiện đại như: Không được gửi hoặc nhận các hình ảnh có liên quan đến những phần nhạy cảm trên cơ thể của con lẫn những người khác; Không cho phép mình tham gia vào những cuộc trò chuyện có thể gây tổn thương cho người khác...

- Tuy nhiên nguyên tắc tặng quà là không can thiệp đến cách sử dụng món quà, thì đó mới là "tặng" thật sự. Nếu can thiệp quá sâu thì không còn đúng ý nghĩa là quà tặng. Theo bà Minh, trong cách giáo dục, cha mẹ không nên can thiệp quá sâu vào đời sống của con mà hãy để cho trẻ được là chính nó chứ không phải robot công nghiệp. "Người cha mẹ tuyệt vời là người làm cho con mình biết tự trưởng thành dưới sự định hướng, dẫn dắt nhưng không áp đặt lên nó".

- Trong bối cảnh và văn hóa Việt Nam, vị thạc sĩ tâm lý học cho rằng cha mẹ không nên tặng cho con một chiếc iPhone đắt tiền như thế, bởi như thế trẻ không sẽ hiểu hết giá trị của cuộc sống, đặc biệt là cậu bé mới 13 tuổi.

18 nguyên tắc của bà mẹ Mỹ đưa ra cho con 1. Đây là điện thoại của mẹ. Mẹ bỏ tiền ra mua nó và mẹ cho con "vay" chiếc iPhone này. Mẹ quả thực là vĩ đại phải không? 2. Mẹ luôn biết được mật khẩu là gì. 3. Nếu có điện thoại, hãy nhấc máy. Nó là điện thoại mà. Lời đầu tiên hãy nói xin chào và luôn nhớ cư xử đúng mực. Không bao giờ được "bơ" cuộc gọi từ bố hoặc mẹ. 4. Nộp điện thoại cho bố mẹ hàng ngày lúc 7h30 và lúc 9h tối những ngày cuối tuần. Điện thoại của con sẽ được tắt vào ban đêm và được bật lại vào 7h30 sáng hôm sau. Nếu vì con sợ gặp bố mẹ bạn mỗi lần gọi tới máy bàn nhà họ mỗi tối thì hãy làm điều tương tự đối với di động. Hãy ghi nhớ những điều này và tôn trọng những gia đình khác trước, nếu con muốn được họ tôn trọng. 5. Không được mang điện thoại đến trường. Hãy nói chuyện trực tiếp với những người con định nhắn tin. Giao tiếp là một kỹ năng của cuộc sống. Những nguyện vọng mang máy theo vào những ngày học nửa buổi, đi tham quan hoặc hoạt động ngoại khoá sau giờ thì sẽ được xem xét đặc biệt. 6. Nếu điện thoại rơi xuống bồn cầu, rơi xuống mặt đất và vỡ hoặc "bốc hơi" trong không khí, con phải chịu trách nhiệm cho mọi phí tổn, cả sửa chữa lẫn mua mới để thay thế. Con có thể kiếm tiền bằng cách cắt cỏ, trông em hoặc nộp tiền sinh nhật. Trong trường hợp những việc trên có thể xảy ra, con nên chuẩn bị trước là vừa.



7. Không được dùng công nghệ để nói dối, lừa lọc những người khác. Không cho phép mình tham gia vào những cuộc trò chuyện có thể gây tổn thương cho người khác. Hoặc trở thành người bạn tốt ngay từ đầu, hoặc là tìm cách tránh mọi xung đột.



8. Không được nhắn tin, gửi email hoặc gọi điện với những nội dung mà con sẽ không bao giờ nói bằng lời.



9. Không được nhắn tin, gửi email hoặc gọi điện cho ai đó với nội dung mà con không bao giờ dám nói to với bố mẹ trong phòng khách. Hãy tự kiểm duyệt mọi hành vi của mình. 10. Điện thoại không dùng để xem hoặc chứa phim khiêu dâm. Tất cả nội dung tìm kiếm trên web phải được chia sẻ với mẹ. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi người khác, tốt nhất là bố hoặc mẹ.



11. Tắt máy, để ở chế độ im lặng, hoặc cất đi mỗi khi con ra ngoài đường. Đặc biệt là khi con đang trong nhà hàng, rạp chiếu phim hoặc khi đang nói chuyện với người khác. Con không phải là người thô lỗ và đừng để chiếc iPhone làm thay đổi điều đó. 12. Không được gửi hoặc nhận các hình ảnh có liên quan đến những phần nhạy cảm trên cơ thể của con lẫn những người khác. Đừng cười khi đọc đến đây. Nếu không tuân thủ điều này, dù thông minh đến đâu thì cũng có ngày con bị cám dỗ. Điều này có thể phá hoại cả cuộc đời con, từ lúc vị thành niên, học đại học cho đến khi đã trưởng thành. Thế giới rất rộng lớn và quyền năng. Vì vậy, nếu đã mang trong mình tiếng xấu giữa cái thế giới ấy, con gần như không thể làm cho nó biến mất được.



13. Không được chụp, quay quá nhiều video. Đó là điều không cần thiết. Hãy sống và trải nghiệm. Mọi thứ sẽ được lưu lại trong đầu con mãi mãi.



14. Thi thoảng hãy để điện thoại ở nhà để cảm thấy mình yên tâm khi không có nó. Nó không phải là một phần cuộc sống của con. Hãy học cách sống thiếu điện thoại. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn là lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Thụy Ân