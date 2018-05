Khối đá này được ông Nguyễn Văn Sáu nhặt ở khu vực xóm Tiếng, xã An Lĩnh (huyện Tuy An), mang về đặt trong vườn nhà làm ghế ngồi. Khối đá đã bị vỡ một miếng lớn ở phần đuôi do va chạm. Hiện phần bị vỡ này đã bị vùi lấp ngay bên chái (hiên) nhà ông.

Khối đá hình dáng giống đầu người. Ảnh: Thiên Lý

Sáng nay hai ông Tuấn và Vương trên đường đi bẫy chim tình cờ phát hiện khối đá lạ. Hai người tò mò quan sát kỹ, thử bịt một lỗ để thổi thì có âm thanh phát ra nên đoán là kèn đá cổ và báo cho Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao huyện Tuy An.

Tin này khiến người dân Tuy An xôn xao cả ngày hôm nay, kéo đến xem đông nghịt. Nhiều người tổ chức đào bới đất trong vườn ông Sáu để tìm phần đá bị chôn lấp.

Khi bịt một lỗ, thổi lỗ còn lại, khối đá phát ra âm thanh như tiếng kèn. Ảnh: Thiên Lý

Bà Nguyễn Thị Vân - cán bộ chuyên trách bảo tàng huyện Tuy An có mặt để xem xét khối đá, xác định đây là một khí cụ cổ, có bàn tay chế tác của con người, có hình thù và tính năng tương tựu chiếc kèn đá Tuy An phát hiện trước đây. Bà Vân cho biết thêm, nhiều khả năng đây cũng là chiếc kèn đá cổ bởi ngoài hình dáng và tính năng như kèn, nó còn được tìm thấy ở cùng dãy núi đã từng phát hiện cặp kèn đá cổ.

Nhiều người đào xới vườn của ông Sáu để tìm phần đuôi khối đá bị vỡ. Ảnh: Thiên Lý

Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Tuy An đã lập biên bản tạm giữ khối đá trên ở bảo tàng huyện Tuy An để mời các nhà chuyên môn nghiên cứu, giám định có đúng là kèn đá hay không; đồng thời tìm lại phần đuôi đã bị vỡ và vùi lấp.

Thiên Lý