Nhà tâm lý học ở Đại học Brunel London (Anh) phân tích 555 người tham gia để kiểm tra đặc điểm tính cách và động cơ nào ảnh hưởng đến nội dung họ chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Qua đó, ông phát hiện ra 6 đặc điểm tính cách cơ bản của người dùng, đó là hướng ngoại, dễ bị kích thích thần kinh, cởi mở, tận tâm, ít tự trọng và ích kỷ, thông qua những gì họ đăng tải trên trang cá nhân.

Kiểm tra xem bạn thuộc kiểu tính cách nào qua nội dung bạn hay chia sẻ trên Facebook:

Tiến sĩ Tara Marshall, trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ trên tờ Huffingtonpost: "Mọi người sẽ có chút ngạc nhiên khi thấy những cập nhật trạng thái trên Facebook lại phản ánh tính cách của người chơi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu được lý do tại sao một người lại chia sẻ chủ đề đó lên Facebook. Người nhận được nhiều 'like' và bình luận sẽ cảm nhận được những lợi ích thú vị khi hòa nhập vào cộng đồng mạng, trong khi người ít nhận like sẽ cảm thấy bị cô lập, tẩy chay".

"Mặc dù kết quả của chúng tôi cho thấy rằng những người hay khoe khoang về bản thân nhận được nhiều 'like' và bình luận, nhưng thực tế có thể là bạn bè của họ chỉ khen một cách lịch sự, còn thực sự thì không thích kiểu như vậy. Một số người sẽ bí mật tìm cách để tránh bị làm phiền hơn là xem cập nhật của người đó", tiến sĩ Tara nói thêm.

