Ảnh: lovepanky.

Theo BBC, đây là kết quả của một nghiên cứu do các nhà tâm lý thuộc đại học Nebraska (Mỹ) thực hiện. Nghiên cứu đã phỏng vấn 330 sinh viên nam "thẳng" (không phải người đồng tính hay lưỡng tính...), chủ yếu là người da trắng, có độ tuổi trung bình là 20. Họ được hỏi về lần đầu nhìn thấy cảnh khiêu dâm. Sau đó, họ sẽ được hỏi tiếp 46 câu hỏi, để xem xét các hành vi của họ đối với phụ nữ sau này.

43,5% người tham gia cho biết lần đầu nhìn thấy cảnh nóng của họ là do tình cờ, 33,4% là do cố ý và 17,2% là do bị ép buộc.

Độ tuổi trung bình lần đầu tiên nhìn thấy cảnh nóng của người tham gia là 13, trẻ nhất là khi 5 tuổi, và già nhất là 26.

Các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi thấy lần đầu nhìn thấy cảnh nóng có liên quan đến lối sống của nam giới sau này. Những người xem từ khi còn nhỏ, sau này thường có xu hướng tìm kiếm sự thống trị đối với phụ nữ. Họ cho rằng đàn ông luôn làm tốt mọi việc hơn phụ nữ và đàn ông luôn luôn nên là người phụ trách. Những người nhìn thấy khi lớn tuổi hơn sau này dễ có lối sống lăng nhăng, dễ trở thành một tay chơi, thường xuyên thay đổi bạn tình.

Kết quả của nghiên cứu này vừa được trình bày tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội tâm lý học Mỹ lần thứ 125 tại Washington.

Theo Economic Times, Chrissy Richardson, đồng tác giả của nghiên cứu nhận xét, những phát hiện này đã cung cấp thêm bằng chứng rằng việc xem các hình ảnh khiêu dâm tác động không nhỏ đến đàn ông, đặc biệt là quan điểm của họ về vai trò của tình dục.

Hoàng Anh