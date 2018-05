Xem bàn chân, biết rõ tính cách một người

Điều quan trọng nhất mà đôi môi bạn cho biết là bạn là người như thế nào trong một mối quan hệ và bạn 'rộng rãi' hay 'hà tiện' về tình cảm", theo Jean Haner, chuyên gia về thuật xem tướng và tác giả cuốn sách The Wisdom of Your Face.

"Bạn sinh ra với những đặc điểm nhất định và tất cả đều có lý do - mỗi đặc điểm liên quan tới một phần tính cách của bạn và tất cả chúng hòa hợp với nhau để định hình bạn là ai", bà nói. Dưới đây, Haner chia sẻ những điều hình dáng đôi môi cho biết về cá tính của bạn dựa trên những nghiên cứu về thuật xem tướng bà học được từ y học Trung Quốc.

Đôi môi "vừa vặn"

Diễn viên Shay Mitchell điển hình cho người có đôi môi "vừa vặn". Ảnh: Stealherstyle.

Môi bạn không dày cũng không mỏng mà có kích cỡ trung bình. Bạn là người khá kiên định trong tình cảm. Bạn sẽ chỉ làm điều mình cho là đúng và không thích thể hiện tình cảm một cách quá mức. Bạn không bao giờ đeo bám hay cầu xin trong chuyện tình cảm nhưng bạn luôn khao khát có sự gắn kết trong các mối quan hệ.

Đôi môi được bơm cho môi trên đầy đặn hơn

Ảnh: Buddytv.

Theo thuật xem tướng Trung Quốc, nếu bạn thay đổi gương mặt, bạn đã thay đổi cơ thể mình, và do đó thay đổi cả số phận. Vì vậy, nếu bạn phá hỏng các nét tự nhiên của mình, bạn phá hỏng với lối đi có lẽ bạn có trong đời. Và vì mỗi đường nét thể hiện một phần cá tính của bạn và tất cả đều hài hòa để cho thấy bạn là ai, thay đổi một đặc điểm thể chất cũng giống như thay đổi con người bạn. Bạn càng bơm môi đầy hơn, bạn càng trở nên "kịch tính" hơn. Hãy cẩn trọng nếu môi trên được làm đầy rộng hơn môi dưới - điều đó có nghĩa bạn là người thích sự thái quá trong các mối quan hệ.

Tuy nhiên, nếu môi trên của bạn tự nhiên đã dày hơn môi dưới, thì bạn là một người hào phóng và hay lo ngại về những nhu cầu của người khác cũng như chính mình trong chuyện tình cảm.

Bơm cho môi dưới đầy hơn

Ngôi sao truyền hình Kylie Jenner với môi dưới được bơm dày hơn hẳn môi trên.

Nếu có đôi môi thế này, bạn là người luôn muốn được nuông chiều. Bạn cũng là người luôn tìm kiếm thú tiêu khiển. Việc thay đổi hình dạng đôi môi kiểu này cho thấy bạn cũng là người thực sự muốn tận hưởng cuộc sống.

Đôi môi tự nhiên đầy đặn cả phần trên và dưới

Minh tinh màn bạc Angelina Jolie có đôi môi đầy đặn gợi cảm. Ảnh: Trendfilm.

Hình dáng đôi môi này có mối tương quan với một khao khát mạnh mẽ được làm mẹ và thể hiện bạn là người rất quan tâm đến những người khác. Nó đại diện cho một người luôn biết cho và biết đặt người khác lên trên bản thân và tìm thấy niềm vui lớn khi làm việc này. Đây là người muốn có những người bạn tốt và sự gắn kết tốt với người khác. Họ thực sự rất trân trọng các mối quan hệ.

Môi trên và môi dưới đều mỏng

Công nương Anh Kate Middleton là người có đôi môi mỏng. Ảnh: Pricescope.

Đây có thể là một người cô đơn và cảm thấy bằng lòng với điều đó. Họ không cần phải theo đuôi ai. Họ cũng không giỏi thổ lộ ngôn ngữ tình cảm một cách tự nhiên như người có đôi môi đầy đặn nhưng điều đó không có nghĩa là họ không tốt trong một mối quan hệ.

Đôi môi có rãnh chữ V ở phần giữa môi trên rõ ràng

Ảnh: Lipstickalley.

Đôi môi kiểu này thường cho thấy chủ nhân của nó là người giỏi giao tiếp, nhanh nhạy và rất sáng tạo. Cũng vì nhanh nhạy quá, đôi khi họ phản ứng lại rất mạnh mẽ và thường không nghĩ kỹ trước khi nói, dù điều đó tử tế hay không.

Đôi môi có rãnh chữ V ở giữa môi trên kiểu cung tròn

Đôi môi có đỉnh giữa môi trên tròn đều của Amanda Seyfried. Ảnh: Movieweb.

Hình dáng đôi môi này cho thấy chủ nhân của nó là một người vô cùng tử tế. Họ nhìn chung là người biết cảm thông, dành nhiều thời gian cho mọi người và chu đáo với người khác.

Đôi môi có viền chữ V ở môi trên không rõ

Đôi môi với rãnh chữ V ở môi trên hầu như không có của Julia Roberts. Ảnh: Telegraph.

Đôi môi này là dấu hiệu cho thấy một người thực sự thiếu ranh giới về cảm xúc. Họ có thể cho quá nhiều và là người chuyên đi chăm sóc người khác mà quên việc chăm lo cho bản thân. Họ thường có trách nhiệm với người khác nhưng họ phải nhận ra rằng đó không phải lúc nào cũng là việc của họ khi quan tâm đến mọi vấn đề.

Đôi môi có phần giữa môi trên và môi dưới tự nhiên dầy hơn hẳn

Đôi môi với phần giữa của môi trên và môi dưới đầy lên một cách tự nhiên của Chrissy Teigen. Ảnh: Beautyeditor.

Đôi môi kiểu này cho thấy chủ nhân của nó là người có năng khiếu biểu diễn và thích ánh đèn sân khấu. Họ nhìn chung là thích được chú ý, không muốn ở một mình và có thể hơi thái quá trong mối quan hệ. Đôi môi này cũng có thể có mối liên quan với người có khuynh hướng chiều chuộng bản thân và thích vui vẻ, dễ kích động về tình cảm

Miệng nhỏ với đôi môi dày

Chiếc miệng nhỏ xinh với đôi môi đầy đặn của người mẫu Lindsey Wixson. Ảnh: Pinterest.

Những người có hình dáng miệng và môi này thường đặt bản thân lên trên hết trong một mối quan hệ nhưng khi họ cảm thấy đối phương dành sự quan tâm tới các nhu cầu của mình, họ sẽ bắt đầu nghĩ về "nửa kia" nhiều hơn. Ngược lại, người có miệng nhỏ với đôi môi mỏng thường gặp khó khăn trong mối quan hệ bởi vì họ không có nhu cầu gắn kết mạnh mẽ với những người khác.

Môi trên quá mỏng (như không có) và môi dưới bình thường.

George Clooney. Ảnh: Weneedfun.

Người này coi trọng công việc và các thành tựu hơn mối quan hệ, có tính cạnh tranh và tham vọng cao. Họ có thể có khó khăn trong mối quan hệ và khó thư thái bởi vì với họ cuộc sống là phải đấu tranh. 60% đàn ông có miệng kiểu này, phụ nữ thì ít hơn.

Miệng rộng, môi đầy đặn bình thường

Diễn viên Kerry Washington. Ảnh: Blaqvixenbeauty.

Những người này hào phóng và luôn nghĩ về những điều họ có thể làm để giúp đỡ người khác. Một người có miệng rộng và môi mỏng thì ngược lại, không thích cho hay nghĩ về người khác.

Vương Linh (Theo Cosmopolitan)