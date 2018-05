Martin Yan sinh ra tại tỉnh Quảng Đông, thích nấu nướng từ thuở nhỏ. Sau khi tốt nghiệp học viện nấu ăn Oversea Institute of Cookery (Hong Kong), Yan sang Canada, và sau đó là Mỹ vào năm 1971. Trước khi nhận bằng thạc sĩ ngành ẩm thực tại Đại học California (Mỹ), Yan đã tham gia giảng dạy về nghệ thuật nấu ăn Trung Hoa tại trường này. Sau đó ông bắt đầu thực hiện chương trình dạy nấu ăn Yan Can Cook trên mạng truyền hình công cộng PBS (Public Broadcasting Service, thành lập năm 1969 với 349 trạm phát trên toàn nước Mỹ với 100 triệu khán giả mỗi tuần). Martin Yan là người sáng lập Trường Yan Can International Cooking School tại ở San Francisco (Mỹ). Ông được đồng nghiệp nhìn nhận như một đầu bếp bậc thầy với nhiều giải thưởng về nấu ăn toàn thế giới.