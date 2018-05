1. Khi người bạn đời của bạn mặc một bộ quần áo mới, bạn thường: a. Ngắm nghía và trầm trồ khen đẹp hết lời

b. Tìm xem nó có gì ấn tượng nhất để xem

c. Thấy nó không đẹp lắm nên bạn im lặng

d. Thấy nó xấu và đắt tiền 2. Nếu "nửa kia" kêu ca bị đau ở đâu đó, bạn sẽ: a. Lo lắng

b. Tạo điều kiện để người ấy được nghỉ ngơi

c. Gợi ý đưa người ấy đi khám

d. Buồn, tỏ ra mệt mỏi vì không muốn người ấy ốm

e. Tìm cách tự kiểm chứng chỗ bị đau xem nó có nghiêm trọng không 3. Nên ứng xử thế nào với người bạn đời về quá khứ của bạn? a. Phải thành thật với nhau

b. Khó có thể giấu được nhau

c. Nếu nó làm tổn thương hoặc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì không nên nói

d. Ai cũng phải có bí mật của riêng mình

e. Tốt nhất là không nên chia sẻ bất kỳ điều gì trong quá khứ với nhau 4. Nếu người bạn đời của bạn về nhà muộn, thái độ của bạn: a. Lo lắng cho người ấy vì sợ có chuyện gì không hay xảy ra

b. Nếu biết trước lý do thì sẽ rất vui vẻ

c. Góp ý nhẹ nhàng với người ấy

d. Giận, bỏ đi ngủ trước

e. Chờ đợi và gây sự 5. Hai người thường kỷ niệm ngày cưới như thế nào? a. Tổ chức một bữa tiệc mời những người thân thiết

b. Có những cử chỉ thân mật đặc biệt vào buổi sáng của ngày kỷ niệm

c. Tổ chức buổi hẹn hò chỉ có riêng hai người

d. Tặng nhau một món quà nào đó

e. Có năm nhớ, có năm quên 6. Giả sử người ấy kiếm ít tiền hơn, bạn thường có thái độ? a. Tránh nói về tiền bạc

b. Luôn tỏ ra bình thường

c. Bàn bạc, tìm cách để giúp người ấy kiếm được nhiều tiền hơn

d. Hậm hực, bất bình nhưng không dám nói ra

e. Nhắc nhở về việc chi tiêu tốn kém trong gia đình Đa số đáp án a: Với bạn, gia đình đang là bến đỗ bình an nhất trong cuộc đời. Bạn hạnh phúc và biết dành mọi ưu tiên để vun đắp cho hạnh phúc ấy thêm lâu dài. Đa số đáp án b: Với bạn, lúc mới bước vào cuộc sống hôn nhân có những khó khăn, bỡ ngỡ nhưng qua thời gian, bạn học được cách dung hòa và có những nỗ lực không ngừng để ngày càng khiến người bạn đời cảm thấy yêu thương, gắn bó với bạn hơn. Đa số đáp án c: Hiện tại, có thể bạn chưa làm tốt được vai trò của mình trong gia đình nhưng nếu cố gắng hơn một chút, bạn sẽ khiến người bạn đời hạnh phúc. Đa số đáp án d : Bạn đã kết hôn nhưng chưa quên được lối sống tự do. Để hòa hợp được với người ấy, bạn cần học cách giảm bớt cái tôi của mình xuống một chút. Đa số đáp án e: Bạn luôn coi hôn nhân là ràng buộc, thấy bị tù túng trong gia đình. Bạn sẽ chỉ có thể đạt được hạnh phúc khi bạn tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm và nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện vai trò của mình. (Theo Thế Giới Phụ Nữ)