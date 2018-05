Muốn chia tay bạn gái đang có thai / Bị phát hiện ‘tòm tem’, chồng nhờ vợ gỡ rối

Vợ chồng tôi yêu nhau được một năm thì cưới vì cô ấy đã có bầu. Ngày lễ hỏi của chúng tôi cũng là ngày tôi biết được trong thời gian hai đứa yêu nhau, cô ấy đã về nhà bạn trai cũ và qua đêm ở đó. Tôi rất buồn và muốn kết thúc không cưới nữa. Nhưng vì đứa con trong bụng và vì nghĩ thời gian tôi sẽ quên nó, tôi vẫn quyết định cưới.

Thật khổ, từ khi cưới xong, tôi lại càng nhớ về "cái ngày đen tối" khi vợ tôi qua đêm ở nhà bạn trai cũ và tưởng tượng ra đủ thứ không tốt về hai người họ. Tôi cảm thấy không còn yêu vợ nữa nên muốn ly hôn. Nhưng giờ nghĩ về con cái, gia đình và đặc biệt là tôi rất thương vợ nên không biết phải làm sao nữa. Hiện tại tôi rất buồn chán. Xin chuyên gia cho tôi lời khuyên. (Hai).

Chào bạn Hai,

Có một người đang đi bộ trên một vỉa hè đông đúc người qua lại, người ấy cứ vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn lại sau lưng mình. Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra đối với người ấy? Liệu rằng người ấy có thể đi như vậy mãi không hay sẽ có lúc vấp ngã, va chạm phải người khác hay vào trụ điện?

Bạn cũng giống như người đi bộ đó, bạn đang ngoái nhìn về thời điểm vợ bạn về nhà người yêu cũ và ngủ qua đêm tại đó. Không chỉ ngoái nhìn, bạn còn xây dựng nên cả một kịch bản phim với đủ các tình tiết ly kỳ, và mỗi ngày lại mang ra chiếu lại cho chính bạn xem. Để rồi bây giờ, nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình bạn chỉ vì một chuyện be bé trong quá khứ không được bạn làm cho rõ ràng minh bạch.

Hai thân mến, ông bà ta nói "30 chưa phải là Tết", trong thời gian vợ chồng bạn yêu nhau, việc vợ bạn về nhà người yêu cũ và qua đêm tại đó xét cho cùng là quyền tự do của cô ấy. Có thể vợ bạn về đó để giải quyết dứt điểm một vấn đề gì đó giữa cô ấy và người yêu cũ. Việc ở lại qua đêm có thể do nhiều lý do khách quan gây ra chẳng hạn sự khó khăn về giao thông, hỏng hóc về xe cộ, sự mời chào của gia đình người yêu cũ… chứ không cứ nhất thiết là qua đêm tại nhà người yêu cũ có nghĩa là phải có chuyện "abc" hay "xyz" gì đó xảy ra bạn ạ.

Vấn đề của bạn là ở chỗ đã “làm ra vẻ” không quan tâm đến chuyện đó, nhưng lại ghim sâu trong lòng. Từ đó mang nó ra dằn vặt bản thân với đủ thứ tưởng tượng về cái “đêm hôm ấy” của vợ bạn. Bạn mãi nhìn về phía sau lưng của vợ mà không hề nhận ra những điều tốt hiện nay vợ đang làm cho bạn: Yêu thương chồng, con hết mức, chăm sóc chồng con tốt đến mức có thể… Còn bạn đang tự làm khổ chính mình và vô tình làm khổ cả người vợ.

Giải pháp cho bạn: Hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ về việc bạn đang băn khoăn để giải tỏa mọi suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Hãy nhìn nhận những việc tốt mà vợ bạn đang làm cho gia đình hiện nay để hiểu được tình yêu của vợ dành cho bạn. Và nếu bạn còn yêu vợ nhiều, hãy ném ngay cái gánh nặng nghi ngờ mà lâu nay bạn đang vác trên lưng đó vào một góc đường nào đó đi mà vui vẻ sống với một gia đình hạnh phúc bạn nhé.

Đừng dằn vặt vì những chuyện trong quá khứ bạn nhé, vì đâu ai thay đổi được quá khứ phải không bạn? Hãy thoải mái, tự tin cùng vợ bạn bắt tay xây dựng tương lai hạnh phúc cho gia đình và cho chính con của bạn. Đó mới là việc bạn cần phải suy nghĩ trong ngày hôm nay bạn nhé.

Chúc bạn nhẹ nhõm vui sống hơn sau khi đã ném được gánh nặng nghi ngờ vào một nơi nào đó trên đường đời của mình.

Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc