'Quả ngọt' sau hành trình mòn mỏi chữa vô sinh / Nửa đêm xếp hàng chữa vô sinh

Anh Hà (Hưng Yên) vui mừng kể sau gần 20 năm đằng đẵng đi kiếm con thì giờ đây - khi đã 42 tuổi và vợ bước sang tuổi 38 - vợ chồng anh đang chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ.

Anh Hà chia sẻ, như nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khác, vợ chồng anh cũng "đi vái tứ phương", hết chữa Tây y, lại sang Đông, bao nhiêu tiền của đều dồn vào thuốc thang nhưng tin vui vẫn chưa một lần đến. "Gần đây nghe người ta mách có một thầy Đông y trên Hà Nội chữa được nên vợ chồng tôi cũng đến. Thật không ngờ chỉ sau một đợt uống thuốc vợ tôi đã mang thai", anh Hà vui mừng cho biết.

Theo anh Hà, khi đến chữa ở địa chỉ này, vợ chồng anh được chỉ định đi xét nghiệm Tây y. Lúc mang kết quả về, vị lương y nhận định nguyên nhân khiến vợ chồng anh muộn con cái bắt nguồn chủ yếu từ anh - có số lượng, chất lượng tinh trùng không đạt để thụ thai. Sau đó, vợ chồng anh được cắt cho một tháng uống thuốc. Chưa kịp đi kiểm tra tinh dịch đồ và trứng thì vợ anh đã đậu thai.

Tương tự, chị Như Mai, một giáo viên ở Hà Nội chia sẻ vợ chồng chị rất vui mừng vì sau 9 năm bị vô sinh thứ phát, giờ chị đã mang thai lại nhờ bài thuốc Đông y. Thai nhi đã sang tuần thứ 16.

Lấy chồng từ năm 2003, một năm sau thì có con. Nhưng từ đó dù đi chữa trị nhiều nơi mà chị Mai không có thai. "Tôi bị rối loạn kinh nguyệt, từng chữa nhiều năm ở Viện C và một số nơi khác nhưng không có kết quả. Tôi cũng đã chữa Đông y một số nơi nhưng chắc lần này gặp đúng thầy nên chỉ 2 tháng uống thuốc đã mang thai mà tôi không hề biết", chị Mai chia sẻ.

Chị Mai cho biết lúc đến chữa ở thầy này vợ chồng chị được cho dùng các loại thuốc điều hòa kinh nguyệt, kích thích noãn phát triển, tráng thận, bổ dương... Sau tháng đầu, các chỉ số của hai vợ chồng chị đều tăng lên đáng kể.

Uống hết tháng thứ 2, chị đi công tác nước ngoài. Không ngờ lúc này chị biết mình có bầu. Quá vui mừng, chị Mai nhanh chóng ổn định công việc rồi về nước dưỡng thai.

Rất đông người tìm đến một địa chỉ chữa hiếm muộn bằng Đông y ở Hà Nội. Ảnh: P. D.

Từng chữa các trường hợp vô sinh, hiếm muộn, lương y Vũ Quốc Trung nhận thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn tới vô sinh ở nam giới thường do số lượng, chất lượng tinh trùng không tốt. Với nữ là do rối loạn kinh nguyệt, lạc nội mạc tử cung, lộ tuyến tử cung...

"Qua một số năm đi sâu vào chữa hiếm muộn tôi thấy rằng nếu tìm đúng nguyên nhân và người bệnh kiên trì điều trị thì y học cổ truyền có thể giải quyết được vô sinh cho cả nam lẫn nữ", lương y Vũ Quốc Trung khẳng định.

Thế mạnh của điều trị bằng Đông y là dù có dùng lâu dài thì người bệnh hầu như không hoặc rất ít bị các phản ứng phụ, trong khi chữa Tây y sẽ bị ảnh hưởng. Ví như với nam giới bị yếu tinh trùng nếu trị bằng y học hiện đại sẽ dùng các thuốc tăng testosterone, về nguyên lý là đúng nhưng trên thực tế kết quả mang lại không khả quan, bệnh nhân còn bị rối loạn cương.

Tuy nhiên, vị lương y này cho biết y học cổ truyền chỉ giải quyết được vô sinh do rối loạn chức năng như các nguyên nhân kể trên. Còn những trường hợp do thực thể như tắc ống dẫn trứng, dẫn tinh, u xơ, viêm tĩnh mạch tinh hoàn, teo tinh hoàn, biến chứng do quai bị... thì Đông y không thể chữa được. Bệnh nhân nên sớm can thiệp bằng y học hiện đại.

Đồng quan điểm trên, lương y Phó Hữu Đức, Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội - người cũng nhiều năm chữa vô sinh - cho biết Đông y có thế mạnh chữa nội tiết như nang trứng không đều, niêm mạc mỏng, tinh trùng ít, yếu, không động.

Lật giở sổ bệnh án, lương y Đức dừng lại ở trường hợp một bệnh nhân tên Thu 28 tuổi, Hà Nội. Năm 13 tuổi Thu có kinh rồi sau đó thưa dần và mất hẳn. Thu đã điều trị bằng Tây y mỏi mòn ở nhiều bệnh viện lớn trong Nam, ngoài Bắc nhưng không có kết quả khả quan.

"Để có kinh, bệnh nhân này đã dùng thuốc tránh thai nhiều lần. Hậu quả làm suy buồng trứng, niêm mạc mỏng, trứng không phát triển. Đến với Đông y, trước hết phải cho bệnh nhân uống thuốc để có kinh nguyệt, vòng kinh đều đã. Sau đó mới điều trị vô sinh được", lương y Đức phân tích.

Một bệnh nhân khác ở Âu cơ, Hà Nội có tiền sử đậu thai 9 lần từ năm 2003 đến 2011 nhưng đều bị thai lưu. Từ đó không mang thai lại nên vào tháng 4/2012, bệnh nhân này đã vào Bệnh viện Từ Dũ thụ tinh trong ống nghiệm 3 phôi đều không đạt. Sau đó, chị quay về dùng Đông y. Một tháng sau có thai và hiện dùng thuốc an thai.

"Với những bệnh nhân bị niêm mạc mỏng, mà đông y hay gọi là tử cung lạnh (Tây y gọi là tử cung ngả trước, ngả sau) cũng nên điều trị bằng Đông y. Lúc có thai rồi cần tiếp tục uống thuốc dưỡng thai/an thai mới mong giữ được", lương y Đức cho biết.

Bác sĩ Lương Thanh Bình - nguyên Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích về cơ bản có 2 nhóm nguyên nhân dẫn đến vô sinh nam và nữ.

Nhóm thứ nhất là các nguyên nhân về rối loạn chức năng từ tuyến nội tiết, tuyến yên, buồng trứng, tinh hoàn... Nhóm nguyên nhân thứ 2 thuộc về thực thể bao gồm các tổn thương, bất thường nhìn thấy, sờ thấy được như khối u, viêm dính tắc vòi tử cung, khối lạc nội mạc hoặc các khối u của các cơ quan lân cận chèn ép, khối u tại tinh hoàn và ống dẫn tinh...

"Trong hai nhóm này thì những nguyên nhân thuộc về thực thể hầu hết đều phải can thiệp bằng Tây y, Đông y không chữa được. Riêng các nguyên nhân thuộc về nội tiết nếu Đông y có các loại thuốc tương đương sinh học giống Tây y thì sẽ điều trị được", bác sĩ Bình cho biết.

Cũng theo bác sĩ Bình, nếu dùng thuốc Tây y trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng liều lượng chỉ định có thể gây ra một số tác dụng phụ, nặng hơn là bị biến chứng. Song nếu dùng Đông y sẽ ít phải lo tác dụng không mong muốn của thuốc.

Dù vậy, để có hiệu quả chữa trị theo phương pháp Đông y thì lương y Phó Hữu Đức khuyên trước khi đi chữa vô sinh, hiếm muộn, người bệnh cần "kiểm tra thầy thuốc trước khi chữa, tìm địa chỉ đáng tin cậy".

Lương y Vũ Quốc Trung cũng cho rằng các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nên tìm hiểu kỹ bệnh của mình do thực thể hay do nội tiết để chọn hướng Tây y hay Đông y. Sau đó, kiên trì với một thầy thuốc nhất định. "Chớ nghe ai mách gì cũng đi theo, cũng uống thuốc, tiền mất tật mang mà tuổi để sinh con chỉ có hạn", lương y Vũ Quốc Trung khuyên.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Phan Dương