Vợ lãnh cảm là tại chồng / Dấu hiệu cho thấy vợ bạn có bồ

Vợ chồng em lấy nhau được 7 năm và đã có một cháu gái 4 tuổi. Gần nửa năm nay, vợ em nói không còn cảm giác gì với em. Em bảo cô ấy có người khác nhưng cô ấy không công nhận.

Xin hỏi, có đúng là cô ấy có người khác không? (Anh Tuan)

Ảnh minh họa: Prevention.com.

Trả lời:

Chào bạn,

Vợ chồng sống với nhau mà một ngày nào đó vợ nói không còn cảm giác gì với chồng thì chắc chắn có nhiều lý do. Có thể kể ra vài nguyên nhân tâm lý phổ biến như:

- Cuộc sống hôn nhân nhàm chán. Ông bà ta thường nói ăn mãi một món ăn dù ngon đến mấy cũng có lúc chán. Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy, nếu không biết làm mới thì sẽ đến lúc vợ chồng nhàm chán nhau. Mà đáng sợ nhất là không có cảm xúc khi gặp nhau.

- Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã, do điều kiện sống, không gian sống chật chội, do vất vả vì con cái mà không nhận được sự chia sẻ, an ủi của chồng…

- Trong quan hệ chăn gối, thường người vợ không đạt được khoái cảm cũng ít khi bày tỏ mà thường chịu đựng, đến một lúc nào đó thì mất cảm giác và có khi ghê sợ khi gần gũi chồng.

- Chồng có một tật nào đó mà vợ không chấp nhận được…

Trường hợp của gia đình bạn, vợ có khi nằm bên chồng, có những cử chỉ âu yếm, nhưng sau đó giật mình nhận ra chồng thì lại trở nên lạnh lùng. Điều này có thể có vài giải thích như sau: Có thể vợ bạn đang tưởng tượng ra người chồng lý tưởng trong đầu nhưng khi nhận ra sự thật không phải thì thay đổi thái độ. Trường hợp thứ 2, có thể vợ bạn cố lừa dối, cố ép mình trong việc biểu lộ tình cảm nhưng lại không vượt qua được thực tế. Trường hợp thứ 3, có thể vợ bạn đã có người khác. Ngoài ra có những người vợ đang cố vượt qua bản thân vì một nỗi sợ hãi nào đó…

Bạn hãy cùng vợ trao đổi xem chuyện gì đã làm cho vợ bạn không còn cảm giác với bạn. Vợ bạn đang có suy nghĩ gì? Cuộc sống hôn nhân của bạn cần phải thay đổi những gì, làm gì để có thể tạo dựng lại hạnh phúc và mang lại cho nhau những cảm giác thỏa mãn… Bạn hãy tham khảo những ý kiến mà chúng tôi chia sẻ để giải quyết trường hợp của gia đình mình nhé. Chúc bạn thành công.

Minh Hoa

Chuyên gia tư vấn trị liệu tâm lý 1088 TP HCM