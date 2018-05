Những lời đồn sai sự thật về sex / Lời khuyên khôn ngoan về sex cho phái đẹp trước tuổi 30

Cứ mỗi lần tôi tới gần, vợ lại bảo tôi tránh ra. Cô ấy thậm chí bảo tôi làm cô ấy khó chịu khi tôi cố hôn cô ấy. Chúng tôi đã có 2 đứa con tuyệt vời, và từng là một cặp đôi vui vẻ. Cô ấy bảo chẳng đáng để thân mật, và thậm chí nếu có, thì cũng rất thưa thớt và xa nhau. Giờ thì cô ấy nói không muốn có sex hay bất cứ ôm ấp nào. Cô ấy từ chối nói về chuyện đó hoặc cho biết nguyên nhân. Tôi yêu cô ấy song rất đau khổ. Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình. Tôi chỉ muốn cô ấy. Tôi phải làm gì? (Jack cô đơn)

Trả lời:

Đây là vấn đề rất nghiêm trọng và tôi mừng là bạn đã viết thư hỏi chúng tôi. Thiếu thân mật thường dẫn tới trục trặc hôn nhân, và nhiều khi là ly hôn. Trừ những trường hợp ngoại lệ về thể chất không thể làm chuyện đó, nói chung một cuộc hôn nhân không sex là không công bằng với bạn. Nếu hai bạn còn muốn duy trì hôn nhân, cần phải nói về chuyện này. Trước tiên, bạn cần đánh giá tình huống, rồi sau đó hãy nói chuyện với cô ấy, và cuối cùng là đưa ra giải pháp thoả đáng cho hai bên:

Tự mình đánh giá tình huống:

Bạn có thấy mình còn sức hấp dẫn và đáng được yêu? Chuyện gì khiến bạn chấp nhận không cần thân mật đến tận 3 năm. Nếu là bản thân bạn có vấn đề, cần khắc phục.

Tại sao bạn lại để chuyện này kéo dài đến vậy? Phải chăng bạn chấp nhận hôn nhân này chỉ còn là vì con? Nếu vậy hãy nghĩ đến việc con cái sẽ nhìn bạn như một tấm gương để chọn bạn đời thế nào. Nếu bạn còn muốn duy trì hôn nhân vì yêu cô ấy? Hãy tự hỏi liệu hôn nhân một chiều này có thể dài lâu, và phải chăng bạn duy trì nó chỉ vì ở cùng nhau thì dễ hơn là sống xa nhau. Nếu vậy, hai bạn có thể thoả thuận việc sống như đôi bạn chung nhà, và bạn tự đi tìm sự thân mật ở chỗ khác. Điều này không có nghĩa là tôi ủng hộ bạn ngoại tình, mà là hai bạn phải cùng đồng thuận. Tuy vậy, tình huống này tôi chưa bao giờ thấy có trong thực tế.

Nếu bạn thấy đã chịu được tình trạng này 3 năm, và có thể kiên nhẫn thêm nữa, bạn đang đánh giá thấp bản thân và cần được giúp đỡ. Còn nếu không thể sống tiếp tình trạng này, đã đến lúc cần hành động.

Cố gắng nói chuyện với vợ

Nếu cô ấy sẵn lòng nói chuyện, điều đầu tiên cần làm rõ lý do tại sao cô ấy từ chối sex và ôm ấp. Và tôi sẽ liệt kê những lý do thông thường một bạn đời từ chối sex. Trong hầu hết trường hợp, sẽ là kết hợp của 2 lý do trở lên:

- Cô ấy không thấy bạn còn hấp dẫn nữa. Hãy nhớ lại cô ấy đã bao giờ thấy bạn hấp dẫn về tình dục chưa. Nếu có, hãy nghĩ lại bạn đã thay đổi gì từ đó tới nay, và điều gì cần làm để "trả" mình về thời kỳ đó, đáp ứng mong muốn của cô ấy. Nếu bạn không thể nhớ ra có lúc nào đó cô ấy từng "muốn" bạn, đã có vấn đề khác cần tìm hiểu ở đây.

- Cô ấy có nhu cầu tình dục rất thấp. Đây là khả năng lớn trong trường hợp của bạn, vì tần số ít ỏi bạn kể trong quá khứ với cô ấy. Một số người sinh ra đã có tình trạng này. Nếu thế, cô ấy có thể nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia tình dục học để cải thiện vấn đề.

- Hệ giá trị của cô ấy đánh giá thấp chuyện tình dục. Một số gia đình dạy con rằng sex là chuyện bẩn thỉu, cấp thấp... Những trẻ này khi lớn lên giữ nguyên niềm tin đó. Trường hợp này chỉ cần nói chuyện với chuyên gia.

- Cô ấy ngoại tình. Nếu vợ bạn từng có nhu cầu cao trước đây, thì có thể hiện giờ cô ấy vẫn thế, chỉ là với người khác mà thôi.

- Cô ấy không cảm thấy gắn bó về tình cảm với bạn. Ngoài sex và ôm ấp, các vấn đề tình cảm khác của hai bạn ra sao? Cô ấy có nói yêu bạn không? Cô ấy có muốn tâm sự với bạn về chuyện xảy ra trong ngày của mình? Đã bao giờ bạn dành riêng thời gian cho nhau để nói chuyện và thân mật? Cô ấy có thường xuyên xin lời khuyên hay ý kiến của bạn? Cô ấy có thường tức giận hay thất vọng về bạn? Cô ấy có sử dụng các ngôn ngữ hung hăng, bất cần với bạn? Nếu hai bạn đang cách xa nhau về tình cảm, cần phải nhanh chóng lấp đầy khoảng cách này. Và cả hai cùng cần trị liệu tâm lý, nếu còn muốn níu giữ mối quan hệ.

- Cô ấy bị chấn thương tình dục trong quá khứ. Điều đó sẽ thành nỗi ám ảnh, và cô ấy cần được trị liệu về tâm lý.

- Cô ấy trầm cảm hoặc một dạng bệnh lý về tâm thần nào đó. Một trong những triệu chứng rất phổ biến của trầm cảm hoặc các dạng trục trặc tâm thần khác là giảm dục năng, thiếu ham muốn. Có phải cô ấy dường như hay trầm tư? Cô ấy từng trải qua thời gian khó khăn? Cô ấy có những lúc vui buồn thất thường? Cô ấy có lo lắng? Nếu bạn thấy cô ấy như vậy, hãy đưa đến bác sĩ. Cũng có thể cô ấy đang uống loại thuốc hay dùng các chất kích thích nào đó có tác dụng phụ là diệt ham muốn.

- Cô ấy có vấn đề về cơ thể và không muốn nói với bạn. Có thể cô ấy gặp trục trặc sức khoẻ gây không thoải mái khi yêu.

- Cô ấy muốn ly hôn và đang đẩy bạn tới làm việc đó. Đây là một kỹ thuật mà nhiều người dùng.

- Khả năng cuối, cô ấy là đồng tính. Nếu cô ấy chưa bao giờ thích làm chuyện ấy với bạn, thì có thể cô ấy thích phụ nữ.

Nếu bạn và cô ấy nói chuyện được với nhau, thì hãy tìm ra nguyên nhân thực trong danh sách kể trên và đến gặp chuyên gia nếu cần. Còn nếu cô ấy không sẵn sàng nói chuyện, bạn phải quyết định mình có tiếp tục sống như vậy nữa không. Và nếu còn tiếp tục, hai bên cần làm gì để thực hiện các yêu cầu của nhau.

Thuận An (theo doctorbeheshti)