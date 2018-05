Đau khổ khi bạn trai quay lại với vợ cũ / Những kiểu chồng dễ làm vợ phát điên

Em đã cưới được 2 năm. Chồng em từng ly dị và hiện giờ vợ chồng em chung sống với con riêng của anh với vợ cũ. Em thường xuyên rơi vào căng thẳng bởi vợ cũ của anh hay lấy cớ về thăm con để gặp chồng em.

Nhiều lần chị ta còn kể lể nọ kia để xin tiền chồng em. Mặc dù em rất tức nhưng chồng em bảo kệ chị ta, anh không quan tâm. Em cảm thấy bất an vì vợ cũ của anh trước đây sống cùng với người đàn ông khác, nhưng nghe nói gần đây đã chia tay nên chị ta tìm cách quay lại níu kéo chồng em. Tính chồng em khá hiền lành và không quyết đoán nên em thấy mệt mỏi. Em chẳng biết phải làm sao bây giờ? (Hòa)

Ảnh minh họa: Psypost.org.

Trả lời:

Chào bạn,

Qua những chia sẻ của bạn trong thư, tôi phần nào hiểu được sự bực bội và cảm giác khó chịu của bạn khi thấy người vợ cũ thường xuyên có thái độ đeo bám. Thời đại ngày nay, việc các cặp vợ chồng ly hôn do nhiều lý do cũng không còn là hiếm gặp. Chồng bạn đã hoàn toàn tự do trước khi cưới bạn, như vậy việc bạn đến với anh ấy là đúng pháp luật và đạo đức.

Các bạn cưới nhau được 2 năm, đó là khoảng thời gian phù hợp để hai vợ chồng hiểu rõ về tính cách, thái độ của nhau. Để trả lời câu hỏi của bạn, bạn cần nhìn nhận lại cuộc sống vợ chồng trong hai năm vừa qua như thế nào, chồng bạn có toàn tâm toàn ý với bạn không, trách nhiệm của anh ấy với gia đình ra sao? Bạn có thường xuyên chia sẻ cảm xúc của mình cho anh ấy biết hay không?

Quay trở lại thái độ của người vợ cũ với chồng bạn hiện nay, chị ấy đã biết bạn và chồng cũ của mình kết hôn nhưng có thể vì tâm lý tiếc nuối, thậm chí vì cảm giác ghen tức nên mới có thái độ công khai về nhà và lấy cớ để được tiếp cận với chồng bạn. Qua chia sẻ của bạn, tôi đoán là bạn phản ứng có phần yếu ớt cho dù không hài lòng với cách cư xử của người vợ. Ở trong câu chuyện này, bạn là người vợ chính thức của anh ấy, vậy điều gì khiến cho bạn ứng xử mọi việc giống như bạn là người ngoài cuộc như vậy? Phải chăng vì tâm lý e ngại hay bạn muốn để mặc chồng mình tự giải quyết?

Bạn ạ, bạn cần nhìn nhận đây là vấn đề chung của cả hai vợ chồng, hẳn là anh cũng có những khó khăn khi phải đối diện với vấn đề này. Vợ cũ dù sao cũng là mẹ của con nên anh ấy cũng có những lúc khó xử là điều có thể hiểu được. Như bạn cũng thấy, chính anh ấy đã khẳng định với bạn rằng không quan tâm đến vấn đề đó, như vậy cũng chứng tỏ tình cảm của anh ấy đã có sự lựa chọn rõ ràng.

Nếu vợ cũ của anh ấy vẫn tiếp tục có thái độ đeo bám, bạn cần nói chuyện lại với chồng, bày tỏ những suy nghĩ của mình cho anh ấy biết. Đồng thời cả hai nên bàn bạc với nhau xem cần giải quyết như thế nào cho ổn thỏa, nên chăng cần ở anh ấy sự quyết đoán và thái độ cư xử dứt khoát với người vợ kia kể cả việc thăm con cũng cần có thời gian định trước để tránh làm phiền đến cuộc sống riêng tư của vợ chồng bạn. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm và sự thay đổi trong suy nghĩ của anh ấy đối với cuộc hôn nhân này, qua đó chồng bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để giải quyết vấn đề. Anh ấy cần hiểu rằng nếu không thay đổi thái độ, anh sẽ làm tổn thương bạn cũng như làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng.

Ngoài ra, bạn nên nhờ đến sự tác động của mọi người thân như bố mẹ, anh chị em bên chồng để có thêm sự trợ giúp với bạn. Tôi tin rằng họ sẽ phần nào giúp đỡ bạn trong trường hợp này.

Chúc bạn hạnh phúc!

Chuyên viên tư vấn tâm lý Vũ Ánh Tuyết

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm