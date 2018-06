10 lý do khiến đàn ông giận vợ / Những cặp đôi không cãi nhau bao giờ

Sống và làm việc cùng nhau, nhưng em cảm thấy mình như một người xa lạ với anh ấy. Em rất tủi thân và xấu hổ trước mặt mọi người về điều đó. Nhiều lần em tâm sự nhưng không thấy sự hợp tác của anh ấy. Càng lúc em càng trở nên mặc cảm, tự ti và suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ em cảm thấy rất buồn và không biết chia sẻ cùng ai. Xin hãy cho em lời khuyên để cứu vãn cuộc hôn nhân này. (Lam)

Ảnh: huffingtonpost.com

Tâm lý, tính cách con người không như nhau, có người thích nói và chia sẻ, nhưng có người lại thầm kín và thích yên lặng… Đây là vấn đề có thể gây ra những phức tạp khác, thậm chí có thể dẫn đến sự hiểu lầm hoặc bất mãn với nhau. Nhưng nếu người ta biết điều chỉnh cho phù hợp thì mọi sự trở nên đơn giản và cuộc sống hạnh phúc. Song nếu cố chấp, làm phức tạp vấn đề sẽ dẫn đến bất hạnh.

Ở trường hợp của bạn, “Vợ chồng ít khi cãi nhau nhưng cũng không tâm sự với nhau bất kỳ điều gì. Trong công việc anh ấy cũng không bàn tính bất kỳ chuyện gì. Sống và làm việc cùng nhau nhưng bạn cảm thấy mình như một người xa lạ với anh ấy”. Những điều này cho thấy một hiện tượng “không chia sẻ” nhưng thông tin của bạn quá ít, không nói rõ anh ta làm nghề gì, bạn làm nghề gì, làm việc cùng là làm cái gì… Tâm lý có thể do nghề nghiệp, do cá tính, do mối quan hệ… mà có thể dẫn đến sự lạnh lùng hay do có uẩn khúc gì. Bạn chỉ nêu hiện tượng nên chúng tôi không thể đoán được chồng bạn có trạng thái tâm lý thế nào.

Bạn đã có “nhiều lần tâm sự nhưng không thấy sự hợp tác”, song bạn không nói tâm sự cái gì, cuộc sống có cả ngàn điều tâm sự, nếu tâm sự về vấn đề người kia không thích, không muốn thì sự tâm sự của mình vô nghĩa. Bạn cần tiếp cận “điều anh ta muốn nói” thì nhất định sẽ phải nghe cả ngày, còn nếu bạn lại gợi ý “điều anh ta không muốn nói” thì sẽ gặp im lặng. Như vậy bạn phải nghiên cứu về chồng xem anh ấy có vấn đề gì mà không nói ra, có vậy bạn mới tiếp cận được tư tưởng anh ấy để gợi chuyện cùng chia sẻ. Bạn có thể hỏi, nhờ một số việc để anh ấy trả lời như việc học hành, chơi cùng con cái…, điều này sẽ tạo ra không khí chia sẻ.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM