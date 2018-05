Tình huống trớ trêu khiến nhiều vợ chồng phải 'ăn vụng' ở nhà nghỉ

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và chữa các bệnh lý liên quan tới nam giới, bác sĩ Trương Văn Phi, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, anh đã tư vấn cho nhiều bệnh nhân nam về những vấn đề họ gặp phải khi quan hệ tình dục. Nam giới thường hay thấy mất phong độ khi "chưa đến chợ đã tiêu hết tiền", nhưng thực tế cảnh ngược lại "tiêu mãi vẫn chưa hết tiền" cũng khiến họ đau khổ không kém.

Anh Nam, là giám đốc một công ty tư nhân ở Hà Nội. Anh lập gia đình muộn vì mải mê chạy theo sự nghiệp. Suốt thời trai trẻ, anh chưa từng động phòng với cô gái nào. Còn chị từng trải qua vài mối tình trước khi quen anh, nhưng với tư tưởng cởi mở, anh không câu nệ chuyện đó.

Lần đầu tiên bên nhau, anh rất háo hức được làm "chuyện ấy". Anh tự tin với cơ bắp 6 múi, sức bền dẻo dai sau thời gian dài tập thể hình nên muốn thể hiện. Cả hai có màn dạo đầu và tăng tốc tuyệt vời, chỉ cần về đích thành công là cuộc yêu hoàn hảo, thế nhưng mọi sự không như ý muốn. Anh hì hục mãi mà "cậu nhỏ" vẫn không chịu xuất tinh. Anh tưởng mình là dân tập thể thao, sức khỏe tốt nên lâu mới ra, nhưng rồi chuyển nhiều tư thế, vợ anh cũng cố gắng giúp chồng đến phờ người mà đâu vẫn hoàn đấy.

Sau lần đầu thất bại, anh Nam có lên mạng tìm hiểu, thậm chí vào cả những web đen để học tập kinh nghiệm nhưng tình hình không khả quan. Có lần anh còn trách vợ "làm không đúng cách". Càng cố thử, anh lại càng lực bất tòng tâm. Cảm thấy xấu hổ, anh tìm cách lảng tránh "chuyện ấy" khiến mối quan hệ giữa anh và vợ trở nên căng thẳng. Vốn tính tự cao nên anh không chấp nhận lỗi do mình.

Nhiều ông chồng ngại chia sẻ những vấn đề sinh lý với vợ vì sợ mất mặt. Ảnh: Sheknows.

Tâm sự với một người bạn, anh được khuyên nên đến gặp bác sĩ. "Nghe anh kể, tôi biết đây là biểu hiện của chứng không xuất tinh được hoặc xuất tinh chậm. Người mắc chứng này tuy vẫn có ham muốn, có khả năng cương song không thể xuất tinh được. Tìm hiểu, tôi biết anh Nam từng có thời gian dài sử dụng thuốc an thần do công việc bề bộn. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến anh mắc tình trạng này", bác sĩ Phi cho hay.

Anh Mạnh Hùng (30 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại rơi vào hoàn cảnh trái ngược. Anh và vợ có tần suất làm chuyện ấy khoảng 3 lần/tuần. Nhưng với anh như thế là không đủ, anh luôn đòi hỏi chị nhiều hơn. Đời sống tình dục của anh chị sau hôn nhân khá hoàn hảo. Thế nhưng từ khi có con trai đầu lòng, vợ anh hay lảng tránh mỗi khi chồng đến gần. Chị nói mình bị mắc hội chứng "lãnh cảm sau sinh". Có khi một tháng trời, chị mới đồng ý cùng chồng quan hệ, nhưng trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Vốn là một người có nhu cầu lớn, anh Hùng cảm thấy bức bối. Lương tâm không cho phép anh ra ngoài tìm "của lạ" nên anh đành tìm cách tự xử. Để tăng thêm hưng phấn, anh thường tìm xem phim đen. Anh quen dần với những đêm một mình ở trong nhà vệ sinh hay trên chiếc giường 1m2, trong khi vợ ôm con ngủ ở phòng ngoài.

Đến khi con trai ngoài một tuổi, vợ anh Hùng bắt đầu lấy lại được cảm hứng thì vấn đề lại nằm ở phía anh. Anh cảm thấy không còn khoái cảm khi làm "chuyện ấy" với vợ, và đặc biệt rất khó xuất tinh. Anh cố gắng thay đổi không khí, vợ anh cũng nỗ lực nhưng tình hình không cải thiện. Chính vì chuyện này, đời sống hai vợ chồng lạnh nhạt.

Vợ anh Hùng còn nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài, nên không còn cảm giác, hứng thú với mình. Chị hay nói bóng gió, khiến anh Hùng cảm thấy khó chịu. Anh không muốn về nhà vì suốt ngày phải nghe những lời than phiền, cạnh khóe của vợ. Anh lại tiếp tục giải khuây bằng cách "tự xử".

Khi không khí gia đình căng thẳng đến mức hai vợ chồng không buồn nói chuyện với nhau, anh Hùng quyết định tìm đến bác sĩ để được tư vấn. Thực sự anh vẫn còn yêu vợ con, chỉ là không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề sinh lý. "Nghe anh Hùng kể sơ qua rắc rối đang gặp phải, tôi biết vấn đề nằm ở đâu. Vì vợ không đáp ứng được nhu cầu quá lớn nên anh ấy đã thủ dâm quá nhiều. Việc này sẽ dẫn tới hiện tượng giảm khoái cảm khi quan hệ với vợ, từ đó khiến anh khó xuất tinh hay xuất tinh chậm. Chỉ cần anh Hùng dần thôi việc 'tự xử', mọi việc sẽ ổn hơn", bác sĩ Phi cho hay.

Bác sĩ cho biết có nhiều nguyên nhân khác dẫn tới việc xuất tinh chậm, hoặc không xuất tinh được ở nam giới như sử dụng các chất đặc biệt, các chất gây nghiện có thể kéo dài thời gian quan hệ; có thể khó xuất tinh do bệnh lý. Có những trường hợp mất cương, hoặc có trường hợp xuất tinh ngược dòng vào trong bàng quang (không xuất tinh ra ngoài) do rối loạn cơ thắt của niệu đạo và ống dẫn tinh... Ngoài ra, những rối loạn thần kinh, đặc biệt là tổn thương tủy, sau can thiệp phẫu thuật tiền liệt tuyến hay bàng quang, cũng thường kèm theo rối loạn cương.

Mộc Miên