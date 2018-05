Chồng 'say nắng' nữ nhân viên

Ảnh minh họa: Dep.

Tôi năm nay 30 tuổi, chồng tôi 34 tuổi, chúng tôi kết hôn được gần 3 năm. Thời gian lấy nhau chưa lâu nhưng chúng tôi xảy ra quá nhiều chuyện, từ chuyện chồng ngoại tình, đến những mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu. Thậm chí biết chồng ngoại tình, tôi vẫn bỏ qua để bảo vệ gia đình.

Nhưng rồi sự tha thứ dễ dãi khiến mọi việc tồi tệ, mà tồi tệ nhất là tôi không còn được chồng tôn trọng. Tôi biết chồng mình ở ngoài có người khác nhưng chẳng muốn bắt tận tay nữa vì "mắt thấy tim đau". Mâu thuẫn linh tinh cũng phát sinh từ đó. Mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, chồng tôi không động chạm đến vợ.

Chỉ duy nhất những khi chồng tôi say rượu thì về lại "hành động" với vợ thái quá khiến tôi thấy như mình bị cưỡng ép. Tôi sợ những lúc chồng tôi đòi hỏi khi anh ấy say rượu. Cảm giác chán nản cứ xâm chiếm tôi. Và rồi tôi cũng đã lên tiếng đề nghị anh không được quan hệ với tôi khi anh say rượu. Thế là từ đó vợ chồng tôi không sex. Tôi băn khoăn vì anh ấy chỉ có nhu cầu với tôi khi anh ấy say rượu và tôi cảm giác đó là sự ban phát. Có phải hôn nhân của tôi không thể cứu vãn? - (Thúy).

Trả lời:

Trong chuyện này, rõ ràng Thúy và chồng đều có những cái lỗi riêng. Về phía chồng bạn: Anh có mối quan hệ ngoài luồng (chưa rõ là sự thật hay chỉ do suy đoán của bạn). Việc anh ấy chỉ quan hệ khi uống rượu cho thấy thái độ không tôn trọng bạn và không có thiện chí cùng vợ tìm cách xây dựng gia đình; Còn về phía Thúy: Bạn đã chưa tìm hiểu rõ về chồng mình và chưa đưa ra những sự ứng xử mềm mỏng, linh hoạt trong mối quan hệ với chồng.

Ban đầu bạn rất nhẫn nhịn anh ấy điều đó là cần thiết. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ bạn lại nhẫn nhịn quá mức khiến chồng xem thường, không tôn trọng bạn thì đó là lại điều không nên. Sau đó Thúy lại phạm phải sai lầm khi đưa ra lời đề nghị không quan hệ và bạn cũng không tìm cách để cải thiện mối quan hệ hay đưa ra một lối thoát. Ví dụ như bạn có thể đề nghị với chồng: "Chúng ta sẽ quan hệ khi anh không có rượu hoặc uống ít", hay chị cũng có thể chủ động trong chuyện đó...

Sex là một đặc ân của đời sống vợ chồng, trong đó cả hai người vừa phải có trách nhiệm cũng như quyền lợi ngang nhau. Đây cũng là yếu tố quan trọng để liên kết hai người, song nó không phải là nhân tố quyết định mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Vẫn có những gia đình mà người chồng/người vợ ốm đau và không thực hiện được việc đó nhưng họ vẫn sống với nhau và rất thương yêu nhau.

Trong tình cảnh gia đình của chị hiện tại, theo tôi không phải là không thể cứu vãn mà điều quan trọng là cách "cứu" thế nào mà thôi. Nếu bản thân chị muốn níu giữ gia đình và ứng xử khéo léo thì việc này không quá khó. Chắc chắn giữa vợ chồng bạn đang có những hiểu lầm mà do không chia sẻ với nhau nên mới dẫn đến mâu thuẫn như hiện nay. Vì thế bạn hãy khéo léo đề nghị chồng ngồi lại để đối thoại với nhau về những mong muốn, nhu cầu, cũng như cảm xúc của bạn và của anh...

Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ chồng mình tại sao có thái độ hành xử như vậy. Có phải do anh không tôn trọng như chị nghĩ hay vì anh yếu sinh lý phải dùng rượu để kích thích, hay vì anh có người khác nên chán bạn...Sau khi tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng, hai vợ chồng nên tìm cách để giải quyết từng vấn đề một theo thiện chí xây dựng chứ không theo hướng phá vỡ. Vai trò của chị trong mọi chuyện là rất quan trọng, đàn ông xây nhà đàn bà mới là người xây tổ ấm. Thúy hãy nhớ rằng gia đình có êm ấm hay không là phụ thuộc phần lớn vào "nghệ thuật làm vợ" của bạn đó.

Chúc bạn thành công!

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Minh

Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia TP HCM

* Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu