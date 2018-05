Ngoài ra, tác hại của bệnh nha chu trong việc cố gắng thụ thai tương đương với bệnh béo phì. Bệnh nha chu (gồm có viêm lợi và viêm quanh răng), là bệnh nhiễm trùng mạn tính xảy ra khi vi khuẩn trong miệng tạo thành một ổ viêm nhiễm quanh một chiếc răng và có thể lây lan vào hệ tuần hoàn. Các nghiên cứu trước kia đã tìm thấy mối liên hệ giữa bệnh viêm răng lợi với tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, hô hấp và bệnh thận, và những trục trặc trong thai kỳ như sảy thai, sinh non. Tuy nhiên, theo LiveScience, đây là lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu từ Đại học Western Australia đã tìm thấy rằng bệnh nha chu ảnh hưởng đến thời gian để đậu thai của phụ nữ. Trong nghiên cứu này, họ đã theo dõi một nhóm 3.416 bà bầu, phân tích kế hoạch có thai của họ và hiệu quả thu được. Phát hiện cho thấy những phụ nữ bị bệnh nha chu thì trung bình phải mất 7 tháng mới có thai, dài hơn 2 tháng so với những phụ nữ không mắc bệnh này. Những phụ nữ không thuộc chủng da trắng bị bệnh nha chu thì thường phải chờ hơn một năm để có bầu so với các chị em không mắc bệnh. Điều này, theo lý giải của Roger Hart, trưởng nhóm nghiên cứu, có thể là do nhóm phụ nữ không thuộc chủng da trắng có nguy cơ viêm nhiễm vì bệnh này cao hơn. "Số liệu của chúng tôi cho thấy sự có mặt của bệnh nha chu là một yếu tố nguy cơ, có thể làm tăng thời gian cấn bầu của phụ nữ, đặc biệt trong nhóm ngoài da trắng", ông nói. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo những phụ nữ dự định sinh con nên tư vấn nha sĩ trước, nhằm đảm bảo rằng họ không mắc bệnh gì về răng miệng. T. An