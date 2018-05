Video cặp song sinh đồng tính thú nhận với bố chạm đến trái tim

Giữ cho ngôi nhà sạch sẽ và trông con không phải là việc dễ dàng. Video tựa đề "Why moms get nothing done" cho thấy một bà mẹ từ Tampa (Florida, Mỹ) cố gắng giữ cho ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ trong khi đứa trẻ tinh nghịch luôn phá đám, khiến bà mẹ phải làm lại mọi việc.

Ví như khi mẹ gấp quần áo thì đứa trẻ vứt đồ ra, dọn đồ chơi xong thì bé ném đồ bừa bãi, được tắm sạch sẽ em lại bôi bẩn khắp người... Vật lộn với một núi đồ lộn xộn, lại chăm đứa con hiếu động làm cuộc sống của các bà mẹ không hề dễ dàng.

Esther Anderson, tác giả của video này là chủ của blog Story of this life. Ngay sau khi đăng lên YouTube, đoạn video đã đạt trên 2,7 triệu lượt xem và khoảng 50 triệu lượt xem trên Facebook chỉ sau một ngày. Esther viết: "Vào buổi sáng, người mẹ định làm bánh và không hiểu sao đến cuối ngày vẫn chẳng có cái bánh nào... Đây là lý do".

Video này đã đánh đúng tâm lý với nhiều bà mẹ, những người cố gắng giữ cho ngôi nhà mình ngăn nắp cùng với việc chăm sóc một em bé tinh nghịch. Song công việc của phụ nữ thường không được đánh giá cao.

Xem video

Thú vị video làm mẹ không dễ

Phan Dương