Đoạn video do một đơn vị truyền thông tại Italy thực hiện. Công bố cuối tháng 4, tới nay video đã hút 7,6 triệu người.

Đoạn video tái hiện một ngày căng thẳng của anh chồng thử đứng ở vai trò người vợ: Sáng dậy trước cả nhà, nấu đồ ăn, gọi con dậy, chuẩn bị cho con đến trường rồi đi làm, tối về tất bật nấu ăn, hỏi han con, dọn dẹp...

Kết thúc video là lời nhắn nhủ: "It's time to do it together" - đã đến lúc vợ chồng cần chung tay làm việc nhà để chia trách nhiệm gia đình.