Loại thuốc có tên Flibanserin, do công ty Dược phẩm Đức Boehringer Ingelheim nghiên cứu, nhắm đến các phụ nữ tiền mãn kinh không còn ham muốn tình dục hoặc các cô gái gặp trục trặc với chuyện phòng the. Tuy nhiên, mới đây, Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Mỹ đã yêu cầu các chuyên gia xem lại tính an toàn và hiệu quả của loại thuốc này. Báo cáo cho thấy, hai nghiên cứu của công ty dược phẩm đã không chứng tỏ được sự gia tăng ham muốn tình dục đáng kể ở các phụ nữ sau khi dùng loại thuốc này. Theo AP, họ cũng ghi nhận có sự gia tăng các phản ứng phụ như trầm cảm, choáng và chóng mặt của các phụ nữ có dùng thuốc. Sau sự ra đời của Viagra cho đàn ông vào năm 1998, từ đó đến nay, đã có hơn hai chục công trình nghiên cứu nhằm tìm cách thúc đẩy ham muốn tình dục ở nữ giới, nhưng tất cả đều thất bại. Theo các chuyên gia, đó là vì sự suy giảm ham muốn ở phụ nữ thường không liên quan đến vấn đề cơ học như ở đàn ông. Theo công ty dược phẩm Boehringer, Flibanserin có cơ chế làm việc khác với Viagra: Nếu như Viagra giúp máu dồn về dương vật, gây cương tại chỗ, thì Flibanserin lại tác động lên phản ứng hóa học trong não, làm tăng ham muốn chăn gối ở nữ giới. T. An