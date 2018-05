Lười yêu, thanh niên Nhật cưới bạn bè thay vì tìm người hẹn hò

Một báo cáo mới của BBC cho biết, 43% người Nhật từ 18 đến 34 tuổi nói rằng họ chưa bao giờ quan hệ tình dục, 64% số người trong độ tuổi được hỏi cho hay họ chưa từng yêu ai.

Bị "ám ảnh" bởi phụ nữ, quá nhiều bộ phim khiêu dâm và quan niệm giới tính truyền thống là một số lý do khiến người Nhật không quan tâm tới sex.

Nhiều đàn ông Nhật Bản thích thỏa mãn nhu cầu cá nhân với búp bê tình dục hơn là đi tìm một người phụ nữ. Họ cho rằng phụ nữ "quá phức tạp". Ảnh: Asiaone.

Kể từ khi bị từ chối bởi một cô gái 26 tuổi, anh Ano Matsui đã không theo đuổi một mối quan hệ nào nữa. Anh nói những người đàn ông như anh thấy phụ nữ "đáng sợ" và muốn dành thời gian của mình cho những sở thích khác.

"Tôi ghét bản thân mình nhưng không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi", anh Ano nói.

Trong khi đó, Anna, 24 tuổi, cho hay cô nghĩ rằng bạn trai sẽ hạn chế sự tự do của mình. "Khi tôi lên đại học, bố mẹ cho tôi tự do hơn trước, cuối cùng tôi đã có thể uống rượu với bạn bè trễ hơn một chút. Nhưng nếu có một người bạn trai, anh ấy sẽ hạn chế sự tự do của tôi. Tôi không muốn điều đó", Anna nói. Cô gái trẻ cũng cho biết cô chọn ăn và ngủ hơn là quan hệ tình dục.

Mặc dù nền công nghiệp sex ở Nhật Bản rất phát triển nhưng những người Nhật truyền thống vẫn coi sex là một điều cấm kỵ.

Một người phụ nữ ẩn danh cho hay: "Nhiều người không dám thể hiện ý kiến cá nhân hay suy nghĩ thật sự, đó là văn hóa của chúng tôi, che giấu những cảm xúc chân thật nhất. Nhiều người sợ khi nói tới vấn đề quan hệ tình dục vì lo ngại sẽ bị mọi người đánh giá bằng cái nhìn khác".

Một báo cáo của Insider cho biết những cuộc hôn nhân ở Nhật căng thẳng do thời gian làm việc dài: Người Nhật làm việc từ 10-12 tiếng một ngày so với chỉ 8 tiếng ở các nước phát triển khác. Họ cũng là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Mộc Miên