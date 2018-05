Tưởng như đây chỉ là "thói quen" tò mò của những người ưa chuyện, nhưng nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng, hành vi lắng nghe này hoàn toàn có thể xuất phát ở những người bình thường, dù họ không cố ý muốn nghe lỏm câu chuyện. Laura Emberson - nghiên cứu sinh tâm lý tại trường Đại học Cornell, cho biết, việc chỉ nghe được lõm bõm đoạn hội thoại của người dùng mobile ở cạnh khiến mọi người không thể biết được đích xác toàn bộ nội dung trao đổi đó như thế nào, do vậy, họ càng bị kích thích và có xu hướng "cuốn" vào đó mà không biết. "Khi để ý cuộc nói chuyện điện thoại của người khác như vậy, mọi người sẽ bị xao nhãng những việc mình đang làm như đọc sách, tư duy công việc hay lái xe", Laura cho hay. Nghiên cứu này chỉ ra mối lo ngại đối với các tài xế, bởi những nguy cơ mất an toàn giao thông sẽ không chỉ xảy ra khi họ dùng di động, mà còn có thể do nguyên nhân xuất phát từ những hành khách ở gần họ nghe - gọi điện thoại. Emberson cảnh báo: "Các tài xế cần ý thức rằng việc mất tập trung hoàn toàn có thể xảy ra khi họ 'lỡ' nghe được cuộc trao đổi qua mobile của ai đó ở cạnh và điều này vượt ra ngoài khả năng nhận thức của họ". Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng không ít người khi nghe được người khác nói chuyện qua điện thoại thì tự tưởng tượng xem người ở đầu kia nói hay nghĩ gì. Điều này góp càng khiến những người nghe lỏm "bất đắc dĩ" này xao nhãng hơn. Nhà ngôn ngữ tâm lý Benjamin Bergen của Đại học San Diago, California chia sẻ: "Tôi chắc là mọi người thường sẽ tự "sáng tác" những đoạn thoại đáp lại của người ở đầu dây bên kia, khi mà họ mới chỉ được nghe một nửa cuộc nói chuyện từ người bên cạnh mình". (Theo Vietnam+)