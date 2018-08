Những cô gái tuổi dần thường mạnh mẽ, thành đạt. Ảnh: shutterstock.com.

Nhưng có thật họ "đáng sợ" thế không? Hãy nghe tâm sự của một cô gái Trung Quốc, tuổi hổ, trên Chinadaily:

"Tôi, một 'cô gái tuổi Dần' khá bực mình với quan điểm này. Mặc dù không tin những điều người xưa nói, nhưng tôi không thể không tự hỏi tại sao tổ tiên xưa lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy với các cô gái tuổi Hổ từ hàng nghìn năm trước. Rồi sau đó, tôi đọc một giả thuyết về "những cô gái dư thừa", ám chỉ đến những người đang bước vào tuổi 30.

Theo giả thuyết này, tất cả đàn ông và đàn bà được xếp vào 4 hạng: A, B, C và D, từ cao nhất đến thấp nhất. Và nó vận hành như sau: đàn ông hạng A cưới phụ nữ hạng B, đàn ông hạng B kết hôn với phụ nữ hạng C, rồi đàn ông hạng C chọn phụ nữ hạng D.

Cuối cùng, phụ nữ hạng A hoặc là phải cô đơn, hoặc đi với đàn ông hạng D. Nếu họ không muốn làm tổn thương mình bằng các anh chàng hạng D, họ trở thành nhóm "những cô gái dư thừa".

Hóa ra, lý do chính khiến "các cô gái dư thừa" trở thành "thừa ra" là vì họ đã quá thành công.

Nếu lý thuyết này đúng, tất cả các công trình nghiên cứu chỉ việc đặt các cô gái ấy lên tàu tốc hành đi đến địa ngục.

Tôi không thể hiểu tại sao đàn ông không thích phụ nữ hạng A cho đến khi bạn tôi kể với tôi kinh nghiệm mà cô ấy gặp phải gần đây khi tham gia một cuộc hẹn hò. Trong cuộc hẹn đó, cô bạn học rộng, lương cao của tôi đã thành công khi khiến các anh chàng phải chạy xa. Nhìn vào bảng giới thiệu trên người bạn tôi, các anh chàng chỉ hỏi một câu duy nhất: "Em có nghĩ là tôi đủ giỏi với em không?".

Cái vòng luẩn quẩn với các bạn quen và không quen của tôi là: những phụ nữ thông minh, thành công và tham vọng đều gặp phải vấn đề như nhau. Họ ngang hàng, thậm chí vượt trội hơn hầu hết những người đàn ông trong đời họ. Đối diện với những thành công của các cô gái này, hầu hết đàn ông sẽ kết luận rằng các cô gái ấy ắt phải có tiêu chuẩn bạn đời rất cao, và họ chắc là kén cá chọn canh lắm.

Giả thuyết ấy giống với số phận các cô gái tuổi Dần. Những thiếu nữ sinh vào năm được cho là hung dữ, hoang dã và có thể kiểm soát mọi thứ - kể cả chồng.

Đã đến lúc đàn ông hiện đại cần nhận ra rằng phụ nữ thành công vẫn là phụ nữ".

T. An