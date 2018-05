1. Không được “yêu” như mong muốn

Thực tế là sau một quãng thời gian gắn bó bên nhau với tình yêu nồng nàn thì hầu như đấng mày râu nào cũng muốn được “nếm trái cấm”. Đây không phải là vấn đề về quan điểm đạo đức hay tôn giáo, cũng không hàm ý rằng sex là phần quan trọng nhất của một mối quan hệ lành mạnh. Nó cho thấy một thực tế là sex đóng vai trò khá lớn trong chuyện tình cảm; và với những người đã trưởng thành thì nó thực sự giúp phân biệt giữa tình yêu và tình bạn. Một mối quan hệ với tình cảm nồng nàn nhưng thiếu sex sẽ khiến các đấng mày râu chán nản hơn cả khi họ không có gì. Và với những người không muốn phải rơi vào cảnh “ba mặt một lời”, hoặc cũng không muốn dứt tình mà “rũ áo ra đi” thì ngoại tình được coi là giải pháp hợp lý nhất dành cho họ trong tình huống này.

Ảnh: thelovesolutions.com.

2. Trả đũa

Điều này rất phổ biến đối với các cặp nam nữ còn đang ở độ tuổi đến trường hoặc những người chưa hoàn toàn trưởng thành và chín chắn. Cô gái từng lừa dối chàng trai, nhưng tình yêu của chàng dành cho cô gái quá nồng nàn và sâu sắc nên không thể nói lời chia tay. Chính vì thế, chàng trai tìm đến sự lừa dối để giải quyết mâu thuẫn và xung đột trong lòng mình. Đây là giải pháp khá hấp dẫn và dễ dàng đối với những chàng trai quá yếu đuối hoặc quá si tình để có thể đưa ra những quyết định cứng rắn. Tuy nhiên, trong tình huống này thì người bị tổn thương nhiều nhất lại chính là chàng trai, người đã chọn giải pháp lừa dối để trả đũa cô gái của mình.

Với những chàng trai rơi vào tình huống éo le này thì có lẽ điều họ nên ghi nhớ là: khi bạn gái của anh ta đã quyết định lừa dối anh ta, cô ấy hẳn đã xác định được rằng dù bạn có đối xử lại với cô ấy như cô ấy đã làm thì cũng không tác động đến cô ấy nhiều lắm. Ngược lại, điều đó chỉ cho thấy bạn thừa nhận cảm giác mà cô ấy từng có mà thôi.

3. Thử nghiệm sự “quan trọng và hấp dẫn” của bản thân

Ai cũng có một mong muốn sâu xa là được cảm thấy mình quan trọng và hấp dẫn, không chỉ trong mắt nửa kia mà là trong mắt tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao bạn vẫn chăm chút dáng hình của mình dù chỉ là khi đi chơi với bạn bè, hoặc vì sao các quý cô vẫn cần trang điểm khi họ chỉ đơn giản là đi mua sắm. Đôi khi, chỉ một lời tán tỉnh vô hại từ người khác giới hấp dẫn cũng “chắp thêm cánh” cho những bước đi của bạn. Tuy nhiên, đối với một người đàn ông luôn cảm thấy bất an thì điều đó chưa đủ. Anh ta cần một bằng chứng thực sự, một hành động cụ thể để cảm thấy mình vẫn còn sức hấp dẫn. Nếu chúng ta kết hợp sự bất an này với sự thiếu vắng sex ở phần 1 thì hẳn việc một số nam giới “lạc lối” là điều không hề khó hiểu.

4. Không thể chối từ

Nói một cách trung thực thì không có mấy phụ nữ đẹp lại đi loanh quanh các đấng mày râu với những nụ cười mơn trớn và điệu bộ như mời gọi “yêu đương”. Tuy nhiên, thực sự là phần lớn nam giới, ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, vẫn có một người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp bày tỏ tình yêu nồng nàn của cô ấy với anh ta. Xử lý như thế nào trong tình huống này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó tình trạng hôn nhân là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nếu anh ấy còn độc thân thì không có gì phải bàn luận. Nhưng nếu anh ấy đã có gia đình hoặc người yêu? Điều đó phụ thuộc vào ý chí của anh ta. Những đấng mày râu có ít kinh nghiệm tình trường thì thường sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Và bất chấp điều tiếng có thể gây ra, anh ta vẫn coi đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Tuy nhiên, nếu anh ta đã trải qua tình huống này một hoặc hai lần, anh ta sẽ nhìn sự việc như bản chất thật của nó: bất thường, tuyệt vọng, và là một ngã rẽ. Nếu có thể giữ mình, anh ta sẽ có quyền nói rằng anh ta không trách cô ấy vì anh ta quá đẹp trai.

5. “Một nửa” không còn hấp dẫn như xưa

Với những mối quan hệ đã kéo dài lâu năm, ví dụ như quan hệ vợ chồng, đôi khi người trong cuộc thường bỏ mặc và không chăm sóc bản thân. Có thể bạn đã tăng cân, có thể bạn bắt đầu có những thói quen xấu….Dù là gì đi chăng nữa thì vấn đề ở đây là bạn không nhận thấy những điều này khi chúng xảy ra theo thời gian vì bạn quá quen thuộc với chúng, không giống như việc bạn nhận thấy sự thay đổi ở bạn bè hoặc họ hàng sau một thời gian dài không gặp. Và bỗng nhiên, một ngày anh ấy tỉnh dậy và nhận ra, người mà anh ấy hàng ngày cùng ăn cùng ngủ bỗng khác hẳn so với cô gái mà anh ta ngỏ lời yêu năm nào. Và một lần nữa, đối với một số đấng mày râu, họ lại phải lựa chọn giữa một bên là một cuộc trò chuyện khó khăn (khả năng cao là không có kết quả) và một bên là phương án “nhẹ nhàng” – tìm một sự thay thế khác.

6. Tình yêu đã mất

Nếu còn độc thân, hãy nghĩ xem cảm giác của bạn sẽ như thế nào nếu bạn tìm gặp người yêu cũ - người mà bạn không còn mấy quan tâm và yêu thương - và “yêu” cô ấy. Chắc chắn xúc cảm của bạn sẽ hoàn toàn khác trước kia – khi tình yêu vẫn còn nồng nàn. Tình yêu (hoặc ít nhất là cảm xúc) là một phần quan trọng giúp chúng ta cảm nhận được sự tuyệt vời của sex. Nếu không còn tình yêu và cảm xúc dành cho nhau nữa thì chúng ta chỉ còn là hai sinh vật vô cảm cạnh nhau. Đó chính là lý do vì sao kiểu “tình một đêm” lại có sức hút đến thế và tại sao “yêu” một người đã hết cảm xúc yêu thương lại đáng thất vọng đến thế.

Khi điều đó xảy ra - khi tình yêu đã mất - hiển nhiên một ý tưởng vô cùng cám dỗ đối với cánh mày râu là thay thế những cảm xúc đã mất bằng sự phấn khích và háo hức của một cuộc hẹn hò và “yêu đương” với ai đó mới mẻ. Tuy nhiên, thực tế thì đây chỉ là giải pháp hạ sách mà thôi.

Các đấng mày râu, nếu bạn đang có ý định lừa dối “một nửa” của mình thì hãy cố gắng xác định lý do, có thể là một hoặc vài lý do như vừa nói ở trên, và xem liệu có phương án giải quyết nào tốt hơn không. Dù gì đi nữa thì lừa dối cũng là một hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng và hèn nhát của các bậc đại trượng phu.

Thanh Mai (theo Shine)