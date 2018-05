Nhân viên y tế cần phải rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay có cồn trước khi tiếp với người bệnh. Ảnh:Healthecare.

"Nếu ngày mai bạn phải nhập viện, dù là đang sống ở nước nào đi chăng nữa thì nguy cơ gặp phải rủi ro do sơ xuất trong việc chăm sóc là 1/10. Còn nguy cơ tử vong sẽ là 1/300", Liam Donaldson, một chuyên gia của WHO mới được bổ nhiệm phụ trách về an toàn cho người bệnh phát biểu tại một buổi họp báo.

Trong khi đó, nguy cơ chết do tai nạn máy bay là khoảng một phần 10 triệu hành khách. Điều đó cho thấy, công cuộc chăm sóc sức khỏe người bệnh còn cả một quãng đường dài để đi, ông Donaldson, cựu quan chức y tế Anh cho biết.

Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới, vì đây là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh nằm viện. Nhiều nghiên cứu cho thấy nó làm tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện...

Ngoài ra, theo Asione, hàng trăm triệu người cũng mắc các bệnh nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc y tế mỗi năm. Nguy cơ thậm chí cao hơn ở những nước đang phát triển, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là khoảng 15%. Thế nhưng, hơn 50% các ca nhiễm trùng có thể dự phòng được nếu những nhân viên y tế rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay có cồn trước khi tiếp xúc với người bệnh.

Bệnh nhân càng nằm điều trị lâu trong phòng chăm sóc đặc biệt, nguy cơ bị nhiễm trùng càng cao hơn. Những trang thiết bị y tế như ống tiết niệu và quạt thông gió có liên quan đến tỷ lệ nhiễm khuẩn cao.

Khoảng 100.000 bệnh viện trên thế giới đang áp dụng một loạt hướng dẫn của WHO để đảm bảo an toàn trong phẫu thuật. Nếu những hướng dẫn này được tuân thủ thì sẽ có khoảng 500.000 trường hợp tử vong mỗi năm có thể tránh được.

Phương Trang