Bác sĩ Hoàng Phước Quang, Phó khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, người trực tiếp nhận đỡ đẻ cho ca này kể lại: "Bụng của bệnh nhân to giống như mang thai 8 - 9 tháng. Thế nhưng khi chúng tôi khám, siêu âm thì không hề phát hiện thấy bào thai nào trong bụng, không nghe thấy tim thai".

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, hai vợ chồng vốn hiếm muộn, đã đến tận Đồng Nai để cầu nguyện rồi thấy có bụng thì nghĩ là mình có thai. Nghe "Thầy" phán là trong thời gian mang thai không được đi khám, siêu âm nếu không thai sẽ tan, cả hai vợ chồng tin lắm, nên không hề đi khám. Đến hơn 9 tháng thấy đau bụng nghĩ là sắp sinh, chị mới vào viện.

Theo bác sĩ Quang, ở đây có thể là do hoang tưởng, bệnh nhân cứ đinh ninh là mình có thai. Còn về vấn đề bụng to có thể do vì nghĩ mình có thai nên ăn uống, bồi dưỡng hoặc dùng chất gì đó cho bụng chướng dần lên như thể một người đang mang bầu.

"Tôi cũng từng biết có 5,6 ca như vậy rồi. Tại bệnh viện này cũng đã có 2 trường hợp", bác sĩ Quang cho biết.

Nam Phương