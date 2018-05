Người tuổi Tý vào năm Đinh Dậu 2017 có ba sao may mắn là Thái Âm (có phụ nữ giúp đỡ, thường là sếp hay đồng nghiệp ở cơ quan), Thiên Hỷ (chuyện vui như kết hôn, có việc làm, sinh nở,…) và Địa Giải (chuyển nhà hay chuyển công việc theo hướng tích cực). Người làm công chức hay kinh doanh tự do đều may mắn thuận lợi.

Tuy vậy, cũng cần lưu ý năm 2017 là năm bạn dễ bị hãm hại, nhất là xung đột trong các mối quan hệ xã giao và nhà đất, cố gắng nhường nhịn tránh khẩu thiệt thị phi. Năm nay, bạn cũng cần để ý đến sức khỏe của người cao tuổi trong gia đình, còn bản thân thì dễ có bệnh về da, hệ thống thần kinh.

Sự nghiệp

Sự nghiệp của người tuổi Tý năm 2017 bị quyết định nhiều bởi các mối quan hệ trong xã hội. Có sao Thái Âm nên được đồng nghiệp hoặc cấp trên là nữ tin tưởng, dễ được cất nhắc. Song, như đã nói trên, đây cũng là năm dễ bị hãm hại, nên cần hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, làm gì cũng nên "dĩ hòa vi quý", biết tiếp thu ý kiến của người khác, tránh đề cao cái tôi cá nhân.

Nếu bạn muốn chuyển việc làm thì đây cũng là năm thuận lợi, tài năng được phát huy. Có thể tìm chọn các công ty có sếp là nữ, hoặc hỏi các chị các bác gái, bạn sẽ thấy cơ hội rất rộng mở. Tóm lại là sự nghiệp thuận lợi.

> Lời khuyên: Làm gì cũng cần có động cơ lành mạnh, tĩnh lặng chứ không nôn nóng. Nếu bạn là một người làm công ăn lương, công việc hiện tại khá phù hợp, chỉ cần cố gắng sẽ thực hiện được mục tiêu của bản thân.

Người tuổi Tỵ năm nay có sao Thái âm (phụ nữ giúp đỡ) nên gặp thuận lợi trong đường sự nghiệp, tiền tài, tình duyên. Ảnh: Sonic.

Tài vận

Có quý nhân phù trợ, nhất là phụ nữ, do đó các bạn làm nghề trang điểm, hóa trang, mỹ phẩm, trang sức hay bán quần áo đều rất thuận lợi. Tuy vậy cần quan sát động thái thị trường và khách hàng để tránh tồn đọng. Do năm nay có chuyện vui về kết hôn, sinh con,… nên có mất mát tiền nong vào chuyện này cũng không nên phiền lòng.

Về chi tiêu cũng cần để riêng một khoản vì dễ có khả năng chuyển nhà hoặc chuyển nơi công tác. Cũng may đây là điềm tốt, có người giúp đỡ. Một điều chú ý về tài vận trong năm nay là có khả năng tranh chấp tiền bạc với bạn bè người thân, hay người cùng cơ quan, do vậy tiền nong cần rõ ràng phân minh.

> Lời khuyên: Cố gắng của bản thân đã đến mùa thu hoạch, càng cần khiêm tốn hơn. Tài vận tốt, nhưng làm việc vẫn nên thận trọng.

Tình cảm

Do có sao Thái Âm nên được nữ giới coi trọng, vì thế mà bạn trai chưa kết hôn dễ tìm được ý trung nhân. Còn nữ giới tuổi Tý thì không khả quan bằng, nếu muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cần nhờ phụ nữ lớn tuổi mai mối. Năm nay cũng không phải là năm thực sự thuận lợi cho hôn nhân, nên nếu có gặp người ưng ý thì cũng bình tĩnh tìm hiểu, nóng vội chỉ bất lợi cho cả hai.

Với người đã kết hôn cần chú ý hơn đến gia đình, do sức khỏe của người bạn đời cũng giảm sút, lại thêm những mâu thuẫn tích tụ từ trước có khả năng bùng nổ vào năm 2017, làm tăng thêm nguy cơ tan vỡ hoặc ngoại tình. Nhất là do tác động của âm dương ngũ hành mà năm nay người tuổi Tý luôn cho rằng mình đúng, bạn đời không hiểu gì mình. Vì thế vợ chồng cần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nam giới tuổi Tý đã kết hôn nên hạn chế đi chơi với các bạn nữ, kể cả đồng nghiệp nữ hay bạn học cũ.

Năm nay người tuổi Tỵ cần lưu ý khi sử dụng thuốc, bởi rất dễ mẫn cảm. Ảnh: 163xjk.

Sức khỏe

Năm 2017 người tuổi Tý chỉ có bệnh vặt, hắt hơi sổ mũi. Bệnh cũ nếu có cũng dễ tái phát. Người nào đang bị xương khớp, gân cốt thì cẩn trọng khi đi cầu thang hay các hoạt động thể thao. Nếu có uống thuốc cũng cần lưu ý hơn, vì năm nay do tác động của trường khí mà bạn dễ bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Chủ động sửa chữa, hay thay mới một số đồ nội thất,… cũng có thể giúp thay đổi vận khí tốt hơn. Năm nay sao Ngũ Hoàng (phía Nam) và Nhị Hắc (Tây Bắc) cũng cần lưu ý, nếu hai sao này ở phòng ngủ hay cửa đón khí sẽ phải hóa giải sớm để tránh bệnh tật phát sinh.

Hóa giải

Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Tý nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Quan âm nghìn tay. Mặc trang phục, trang sức… gồm các màu trắng, sữa như kim cương, mã não trắng, đá mặt trăng, xà cừ… sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Học viện Phong thủy Ngũ hành

TT NCƯD Phong thủy Kiến trúc UAI, ĐHXD