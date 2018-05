Vận mệnh người tuổi Mão năm 2014 / Vận mệnh người tuổi Tý năm 2014

Người tuổi Thìn sinh vào các năm 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Người tuổi Thìn năm nay tốt hơn năm trước, sự nghiệp tài vận đều phát triển, nếu biết tận dụng sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng năm nay, họ cũng bị tiểu nhân phá rối, biết xử lý sẽ giải quyết được, từ đó mà vững bước đi lên.

Người làm kinh doanh cần chú ý hơn đến xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp chứ đừng chỉ lo thu lợi nhuận. Năm Giáp Ngọ cũng có tiềm ẩn về kiện tụng, phá sản, do đó khi hợp tác kinh doanh cần làm rõ vấn đề tài chính, các nguyên tắc hợp tác kinh doanh để phòng ngừa rủi ro, tránh các tổn thất.

Ảnh minh họa.

Nam tuổi Thìn: Sự nghiệp phát triển, có nhiều cơ hội. Người kinh doanh có thể phát triển tốt. Người làm công chức cũng được trọng dụng, hoặc thăng tiến, chỉ có điều là tiểu nhân không ít, luôn bị ganh ghét đố kỵ, cần cẩn thận trong hành động và ăn nói. Thanh niên tuổi Thìn có vận khí tốt, cố gắng tập trung vào học hành hay công việc đều sẽ có kết quả rất khả quan, tuy vậy dễ bị bội chi. Năm nay người tuổi Thìn cũng có lợi trong sở hữu bất động sản.

Nữ tuổi Thìn: Gia đạo không tốt, vợ chồng hạnh phúc nhưng có bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu, chú ý quan hệ xã giao cũng như lời ăn tiếng nói. Nếu có thai cần lưu ý giữ gìn, tránh làm việc quá sức. Bạn gái chưa kết hôn lại thuận lợi, học hành tiến bộ, công việc như ý, có thành tích tốt, nhưng tình cảm chưa được như ý muốn, hay tranh cãi với bạn trai, nên nhường nhịn thì hơn.

Sự nghiệp: Năm nay tuổi Thìn có quý nhân trợ giúp, nhiều cơ hội. Do đó, cần biết nắm lấy, xây dựng kế hoạch chi tiết nếu không sẽ bỏ lỡ dịp may, cũng không nên mạo hiểm vì dễ có kiện tụng. Năm nay có tiểu nhân phá đám, cần chú ý đến mối quan hệ xã giao với cấp trên và đồng nghiệp, tìm cách giảm bớt các áp lực trong công việc để nâng cao hiệu suất. Có nhiều cơ hội thăng chức, nâng lương, nhưng không phải chỉ riêng mình được như vậy, nên phải thận trọng. Nửa cuối năm thuận lợi hơn so với nửa đầu năm.

Tài vận: Thu nhập khả quan, tiền vào ổn định. Nếu biết cố gắng phấn đấu, chịu khó đầu tư công sức sẽ có thu hoạch khả quan, có tiền tài ngoài lương nhưng chi tiêu cần hợp lý do dễ kiếm được mà cũng dễ mất. Người tuổi Thìn khi kinh doanh có luồng tiền không lớn, nhưng có lợi về tài sản vô hình (thương hiệu, khách hàng...). Cẩn trọng trong hợp tác sẽ có lợi.

Sức khỏe: Công việc bận rộn, tiếp khách nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, mất ngủ. Tiêu hóa kém, hạn chế ăn dọc đường, vỉa hè. Nên tăng cường tập luyện thể thao. Chú ý giữ sức khỏe vào tháng 9 theo lịch tiết khí, khi thể lực dễ bị hao tổn.

Tình yêu hôn nhân: Không biến động lớn, có tranh cãi trong gia đình, nên nhẫn nhịn để gia đạo bình an, yên ổn. Người chưa kết hôn không thuận lợi về tình duyên, nhưng cần đối xử chân thành, tiến thoái hợp tình đúng lúc sẽ có lợi. Khi chưa hiểu rõ đối phương không nên vội vã tiến sâu hơn trong các mối quan hệ.

Ngọc phong thủy: Người tuổi Thìn nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ tát. Sử dụng màu đỏ, tím như mã não đỏ, thạch anh tím, ruby, san hô đỏ, bích tỷ đỏ sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị - ĐHXD