vận mệnh người tuổi sửu năm 2016

Vận mệnh người tuổi Tý năm 2016

Người tuổi Sửu sinh vào năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Người tuổi Sửu sang năm 2016 sẽ luôn hưởng thụ được mặt tích cực của cuộc sống. Trong năm luôn cảm thấy tự tại, thoải mái, dù những thứ có thể là nhỏ nhặt với người khác nhưng cũng có thể làm bạn vui cả ngày. Còn khi gặp chuyện phiền nhiễu, kể cả những áp lực lớn, bạn cũng chẳng để trong lòng.

Nói chung, năm nay với bạn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chậm rãi, dù bận rộn đến đâu bạn cũng tạo ra niềm vui trong công việc, không để bản thân bị lao lực. Dù vậy cũng đừng nên ham vui mà quên mất mục tiêu phấn đấu của mình.

Sự nghiệp: Về cơ bản là ổn định trong năm 2016, nhất là đối với dân công sở. Mối quan hệ giữa bạn với các đồng nghiệp hòa thuận, giúp cho công việc thuận lợi hơn. Nếu bạn kinh doanh ngoài, hay tự mở công ty, tuy năm nay không mở mang mới được nhiều nhưng cũng có thu hoạch đáng kể, kêu gọi được nguồn vốn, cũng như người tài, nếu biết tận dụng thời cơ, xây dựng uy tín cũng như thương hiệu, sẽ là nền tảng tốt cho sự nghiệp sau này.

Tài vận: Do tác động của trường khí theo năm, về tổng thể, bạn chỉ có được tài lộc trong nghề chính, lương chính cũng như nỗ lực của bản thân chứ không kiếm được nhiều từ làm thêm, hay đầu tư lĩnh vực mới. Chỉ cần quản lý tài sản thận trọng, cẩn thận, đến cuối năm vẫn để ra được một khoản. Trong năm nay tuy quá trình cầu tài cũng phải bôn ba khắp chốn, nhưng cuối cùng cũng có thu hoạch, được mọi người công nhận.

Ảnh: Askingdao.

Sức khỏe: Trong năm nay bạn cần để ý đến bệnh về phổi và đường hô hấp, như hệ thống miễn dịch suy yếu nên dễ bị cảm cúm, hắt hơi sổ mũi, viêm khí quản, dị ứng mũi, hen suyễn, đau tức ngực. Hệ thống tuần hoàn máu cũng kém hơn. Xét về tổng thể, cần tăng cường tập luyện nâng cao sức khỏe, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ lành mạnh sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh tật trong năm này.

Tình yêu hôn nhân: Với những ai đang tìm hiểu, đã có người yêu, chuyện tình cảm sẽ tiến triển tốt hơn, tuy vậy đây cũng là một năm sóng gió, khi tình cảm nồng thắm, lời nói sẽ như mật ngọt bên tai, giúp bạn quên hết cáu giận buồn phiền; nhưng đôi khi có tranh cãi, nếu không biết nhường nhịn sẽ căng thẳng không thôi.

Cụ thể:

- Người tuổi Sửu sinh năm 1961: Đây là năm tài chính thuận lợi, tiền tài có khả năng "sinh sôi nảy nở", trừ đi các chi phí cơ bản vẫn thu về một món hời. Tài sản ngoài như tiền thưởng, làm thêm, kinh doanh ngoài không có nhiều, nhưng vẫn có thể đầu tư một cách ổn định.

Điều cần lưu tâm trong năm nay là nên giao bớt việc cho con cháu trong nhà xử lý, không cầm cố thế chấp hộ bạn bè người thân, làm việc cần lượng theo sức của mình. Dễ có tranh chấp về tài chính, tiền bạc, nhưng không nên quá căng thẳng, nên có thái độ khoan dung, tiền bạc không phải là tất cả, không nên vì chuyện đó mà để ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân, con cháu hay ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình.

Về sức khỏe, do năm nay xã giao cũng nhiều, "chén chú chén anh" cũng lắm, dễ ảnh hưởng xấu đến dạ dày, đường ruột, có thể bị đau bụng, chướng bụng, xơ gan cũng như các căn bệnh liên quan đến răng hàm miệng và bệnh ngoài da. Nên giảm bớt những cuộc nhậu không cần thiết, bớt uống rượu.

- Người tuổi Sửu sinh năm 1973: Năm 2016 là năm lý tưởng trong sự nghiệp của bạn, đối mặt với nhiều thách thức mới, nhưng cũng là cơ hội mới, có khả năng phát triển, đi kèm là những áp lực nặng hơn trong cuộc sống. Chỉ cần bạn giữ vững niềm tin, từng bước giải quyết những vấn đề gặp phải, không nản chí trước khó khăn, là có thể giải quyết được.

Ngoài ra đừng quá chú tâm đến công việc mà bỏ quên trách nhiệm với gia đình, ảnh hưởng xấu đến tình cảm vợ chồng, cũng như dẫn đến ly thân, ngoại tình. Về tài chính, hạn chế vay mượn, nhất là cho người lạ vay vì sẽ khó đòi, một đi không trở lại. Về tâm lý, cần học cách điều chỉnh tâm tư, giảm bớt áp lực và căng thẳng dẫn đến mệt mỏi, bệnh tật.

- Người tuổi Sửu sinh năm 1985: Tâm lý tư tưởng không được tốt, hay lo lắng bất an vì những việc vặt vãnh, nhất là chuyện tình cảm can dự, thường xuyên cãi vã với người yêu vì những chuyện không đâu, cũng như dễ rơi vào mối quan hệ tay ba khó xử. Trong năm bận rộn nên bạn sẽ bị thiếu ngủ, tinh thần không phấn chấn, dễ bị đau đầu, mệt mỏi. Năm nay người tuổi năm 1985 có nạn huyết quang (đổ máu), ai hay phải lái xe cần lưu ý, đồng thời cũng cẩn thận khi sử dụng vật sắc nhọn.

Năm nay có thể hợp tác làm ăn. Có nhiều lựa chọn trong sự nghiệp, như tiếp tục làm công ăn lương hay mở văn phòng riêng, ưu tiên gia đình, sự nghiệp hay cân bằng cả hai, an phận hay lựa chọn công việc năng động hơn... Nếu bạn đưa ra được lựa chọn đúng sẽ có lợi cho bản thân, lựa chọn sai sẽ dẫn đến kết quả xấu, vì thế cần chú trọng suy nghĩ kỹ lưỡng.

- Người tuổi Sửu sinh năm 1997: Đây là một năm vui vẻ do được cả thầy cô và cha mẹ chiều chuộng, chăm sóc. Các bạn không nên chỉ biết đến kiến thức trong sách vở, mà nên trang bị thêm kiến thức tổng hợp, có thể tạo ra những nhóm học tập có cùng sở thích hoặc tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm. Vấn đề cần lưu ý trong năm là có thể có xung đột, hiểu nhầm giữa bạn bè với nhau, do đó cần cố gắng tránh làm to chuyện, học cách nhẫn nhịn, cũng như cần biết cách tha thứ. Năm nay dễ có bệnh ngoài da, cần lưu ý chữa trị sớm.

Hướng hóa giải: Có thể dùng ngọc phong thủy để hóa giải phần nào những điều bất lợi, cũng như tăng cường trường khí tốt. Người tuổi Sửu nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Hư không tạng. Bạn nên mặc trang phục, trang sức… gồm các màu đỏ, tím như mã não đỏ, thạch anh tím, ruby, san hô đỏ, bích tỷ đỏ, thạch anh tóc đỏ,... sẽ có lợi.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng phòng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị – ĐHXD