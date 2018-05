vận mệnh người tuổi ngọ năm 2016

Vận mệnh người tuổi Tỵ năm 2016 / Vận mệnh người tuổi Thìn năm 2016

Người tuổi Ngọ sinh vào năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Vào năm 2016 người tuổi Ngọ luôn muốn mình trở thành tiêu điểm, nên rất coi trọng những nơi đông người, thích được khen ngợi, thích đứng đầu. Chỉ cần mọi người quan tâm, coi trọng họ sẽ thể hiện hết mình, kể cả làm việc vất vả đến đâu. Do đó người tuổi Ngọ sẽ không muốn người khác thấy điểm yếu của mình, và cũng sẽ không nhận lỗi dù biết là sai. Việc "thà chết cũng phải giữ thể diện", nếu thêm giao tiếp kém thì các bạn sẽ dễ bị coi là cố chấp, ngoan cố, khó gần,...

Sự nghiệp: Bạn rất coi trọng sự thành công của mình trong năm nay, bỏ ra nhiều thời gian và công sức để học hành hay đầu tư, nhưng ngược lại, sẽ hơi thất vọng về kết quả của mình. Một phần do năm nay bạn quá quan tâm tới sự khẳng định, khích lệ của người khác. Nhất là khi bạn có cơ hội leo lên cao, cần để ý đến ăn nói và hành động cử chỉ của mình, vì một khi đắc ý có khả năng sẽ "mất cả chì lẫn chài".

Tài vận: Do tác động của trường khí trong năm, mà năm nay bạn tự nhiên trở nên so đo tính toán, nhất là khi phải chi tiền, hay đầu tư. Mặc dù năm nay cơ hội với tiền bạc bên ngoài như thưởng, làm thêm, đầu tư khá cao, nhưng vì quá so đo mà bạn cũng để mất không ít cơ hội. Xét về tổng thể, tài vận trong năm cũng tương đối, không đến nỗi nào.

Sức khỏe: Năm nay cần để ý đến một số triệu chứng như huyết áp cao, đau thần kinh tọa, sai khớp mắt cá, lạnh chân tay... Ngoài ra do tác động xấu của trường khí, nên sức khỏe chung đều giảm, bạn nên tăng cường tập luyện, dành thời gian nghỉ ngơi.

Tình yêu hôn nhân: Với người đã có người yêu, năm nay người yêu của bạn trở nên có chủ kiến, nhất là những đôi yêu nhau hơn hai năm. Bạn bỗng cảm thấy những lời nói yêu thương dần ít đi, mà thay bằng những ngôn từ có tính chất quản lý, kiểm soát, và người ấy can dự nhiều hơn vào cuộc sống của bạn. Tuy vậy, cũng không cần phải lo lắng và tìm cách né tránh, mà nên dành thêm thời gian tâm sự để hai người có thể hiểu nhau hơn, như vậy sẽ có lợi cho tình cảm của các bạn.

- Người tuổi Ngọ sinh năm 1954: Kinh doanh thuận lợi, nhưng có những ý kiến bất đồng với người hợp tác hay hùn vốn, nên cuối cùng tách ra đường ai nấy đi. Tốt nhất khi ý kiến bất đồng, hãy bình tâm suy xét từ góc độ của đối phương, thì mới rõ được mong muốn của đôi bên. Chỉ cần biết điều chỉnh hợp lý, mối quan hệ làm ăn vẫn tốt đẹp, mang đến lợi nhuận khả quan trong năm. Về sức khỏe, nên chú ý nhiều đến bệnh nội tiết và đau nửa đầu.

- Người tuổi Ngọ sinh năm 1966: Năm nay có quý nhân phù trợ, được nhiều người giúp, tuy vậy sự nghiệp cũng chưa hẳn thuận lợi, cứ tưởng là thuận buồm xuôi gió, nhưng lại bị tiểu nhân phá ngang, làm cho đôi lúc sự việc cũng rối bời. Quan trọng là bạn không được nản chí, vì do nhận được tác động tích cực của trường khí trong năm, bạn vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển cũng như thể hiện khả năng, chỉ có điều là cần chọn lựa cân nhắc cẩn thận, tìm hướng đi thích hợp nhất với mình. Không nên bỏ dở giữa chừng để tránh lãng phí tiền bạc cũng như thời gian, công sức của mình.

- Người tuổi Ngọ sinh năm 1978: Đây là một năm khá thuận lợi với các bạn cả về sự nghiệp lẫn tài vận, tích cực hơn trong công việc, có cơ hội tăng lương tăng thưởng cũng như thăng chức. Người làm kinh doanh cũng khá thuận lợi. Những người có dự định kết hôn, tạo dựng sự nghiệp mới, hoặc sinh con thì nên tận dụng năm này. Về sức khỏe, cần để ý bệnh về chân tay, nhất là cẩn thận không tham gia tập thể thao quá sức.

- Người tuổi Ngọ sinh năm 1990: Tuy còn trẻ nhưng đã có ý định đầu cơ, cẩn thận mất tiền tài vào cổ phiếu chứng khoán trong năm nay. Năm nay những bạn không đầu tư hay đầu cơ thì cẩn thận hạn chế ăn chơi nhảy múa, vì đây là năm phải chi phí nhiều thứ đột xuất. Với những bạn mới đi làm, thường hay có ý định chuyển công việc, nhưng nếu thực sự muốn chuyển cũng nên chờ đến sau tháng 7. Về sức khỏe, đề phòng bệnh ngoài da.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Ngọ nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Đại thế chí Bồ tát. Mặc trang phục, trang sức… gồm các màu đỏ, tím như mã não đỏ, thạch anh tím, ruby, san hô đỏ, bích tỷ đỏ, thạch anh tóc đỏ... sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng phòng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị – ĐHXD