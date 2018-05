vận mệnh người tuổi Mùi năm 2016

Vận mệnh người tuổi Ngọ năm 2016

Người tuổi Mùi sinh vào năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Do tác động của trường khí trong năm nên người tuổi Mùi có mong muốn thành công khá mãnh liệt. Do vậy trước khi làm việc gì quan trọng trong năm 2016 này, cần lên kế hoạch tỉ mỉ, phân tích ưu nhược điểm và cẩn thận tiến hành, mới có thể đạt được kết quả như ý muốn. Do tâm lý hiếu thắng lên cao, lại không thích bị dây dưa nên bạn luôn có mong muốn thay đổi, cải biến điều gì đó. Sáng tạo, đổi mới là khẩu hiệu chính của bạn trong năm.

Sự nghiệp: Do tác động của trường khí trong năm nên 2016 là một năm đầy biến động với tuổi Mùi. Những mong muốn tích cực trong lòng, những hoài bão đang ấp ủ sẽ thúc đẩy bạn hoạt động mạnh mẽ, tuy quá trình này cũng vất vả, nhưng kết quả cuối năm thu về cũng làm bạn hài lòng. Ngoài ra năm nay bạn cũng có vận đào hoa trong công việc, còn đào hoa này là xấu hay tốt, còn do cách xử lý ứng xử của bạn. Chỉ có điều cần lưu ý, cần tách bạch việc công việc tư, nếu không muốn có nhiều rắc rối đến với mình.

Tài vận: Năm nay bạn vừa có tham vọng kiếm tiền, lại vừa mong muốn kiểm soát quản lý được tài sản của mình, do đó bạn cũng nhìn thấy nhiều cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Chỉ cần biết quản lý, chi tiêu hợp lý bạn sẽ để ra được một khoản lớn. Tuy vậy cũng hạn chế đầu tư mạo hiểm, để tránh tổn thất không đáng có.

Sức khỏe: Năm nay bạn cần để ý đến tỳ vị cũng như bệnh đường mũi, hô hấp như tiêu hóa kém, hay hắt hơi sổ mũi, dị ứng mũi...

Tình yêu hôn nhân: Năm nay bạn nhận được sự trợ giúp nhiều từ bạn đời, từ những ý kiến quý báu đến những hỗ trợ khác trong gia đình. Hôn nhân, gia đạo thuận lợi càng hỗ trợ tốt hơn cho sự nghiệp trong năm. Tuy vậy bạn cũng không nên vì thế mà quá chú tâm vào công việc, bỏ qua sự quan tâm đến gia đình, người thân.

Ảnh: Pinterest.

Cụ thể:

- Người tuổi Mùi sinh năm 1955: Gia đạo bất thường, có nhiều thay đổi và xáo trộn, cộng thêm áp lực trong công việc làm bạn trở nên mệt mỏi, mất ngủ, tâm lý bất an. Hãy tham gia các hoạt động thể thao có vận động nhẹ, ngồi thiền... để thư giãn. Ngoài ra, con cái năm nay đã lớn, có nhiều quan điểm bất đồng, dễ làm tăng thêm mệt mỏi và áp lực, nên nhớ rằng con bạn đã lớn, không nên tìm cách quản lý để giảm bớt tranh cãi giữa hai thế hệ.

- Người tuổi Mùi sinh năm 1967: Là chu kỳ phấn đấu lớn trong cuộc đời bạn, dù vẫn làm thuê hay kinh doanh riêng. Nếu thấy cơ hội mới, hoặc thấy có khả năng phát triển hãy mạnh dạn thử. Ngoài niềm tin vào bản thân, bạn còn cần có những hành động cụ thể và chắc chắn để đạt được mục tiêu. Năm nay cần lưu ý đến chuyện tình cảm, tránh để rơi vào mối quan hệ tay ba, tránh quá nhiệt tình với người khác giới.

- Người tuổi Mùi sinh năm 1979: Có vận thế tốt trong năm nay, đầu óc minh mẫn, sự nghiệp phát triển thuận lợi, có khả năng thăng chức tăng lương. Nếu không muốn làm mãi một công việc nhàm nhán ở công ty hay đơn vị cũ, năm nay nên quyết định chọn đơn vị mới để thử sức. Cũng trong năm nay bạn có khả năng có con, dù chưa kết hôn; người đã lập gia đình càng có khả năng thêm con, do đó cần chuẩn bị tư tưởng sớm. Năm nay cần lưu ý đến các chi tiết hợp đồng để tránh những mâu thuẫn hay tranh cãi không cần thiết.

- Người tuổi Mùi sinh năm 1991: Đang trong giai đoạn tìm kiếm hướng đi của cuộc đời, lại chưa biết nên làm gì, năm nay bạn lại không có hy vọng làm nên sự nghiệp, cho rằng mình còn nhỏ, còn tự do ăn chơi nhảy múa, nên lãng phí rất nhiều thời gian vô bổ. Chuyện tình cảm cũng chưa thực sự chín muồi và nghiêm túc, vẫn có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ. Cần cẩn thận quản lý chi tiêu, vì năm nay dễ "vung tay quá trán", tiêu nhiều quá khả năng của mình, dẫn đến vay mượn nhiều.

Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Mùi nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Như Lai đại nhật. Sử dụng trang phục, trang sức màu đỏ, tím như ruby, mã não đỏ, thạch anh tím sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng phòng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị – ĐHXD