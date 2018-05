Người tuổi Dậu có nhiều cơ hội mới trong năm 2017, phát huy được sở trường của mình, nhất là người tuổi Dậu làm về quản lý, công việc thấy thuận lợi hơn, những ngành nghề mới cũng có triển vọng. Học hành thi cử hay đường công danh đều tốt đẹp.

Nhưng do ảnh hưởng của sao Thái tuế, mà cũng có những thăng trầm, nên làm gì bạn cũng cần thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, bình tĩnh đối diện với những đổi thay bất ngờ. Năm nay cũng dễ có thương tích tay chân, vì vậy cần hết sức lưu ý.

Do tác động của trường khí mà năm nay sức khỏe cũng kém hơn, do vậy cần chủ động kiểm tra sức khỏe từ đầu năm. Ảnh: Sonic.

Sự nghiệp

Sự nghiệp thuận lợi, được mọi người coi trọng, nhất là người làm lãnh đạo hay quản lý. Chỉ hơi tiếc là bị tác động xấu từ Thái tuế, làm cơ hội của bạn không cao, nhiều lúc bị cản trở, như kiểu chọc gậy bánh xe. Do vậy cần cố gắng để ý đến các cơ hội xung quanh, không được bỏ lỡ, khi làm gì thì nên quyết đoán. Năm nay thi cử hay học hành cũng thuận lợi, định học thêm thi thêm bằng cấp gì thì nên cố gắng.

Bất lợi trong sự nghiệp cần lưu tâm nữa là cạnh tranh từ đồng nghiệp, do đó mà áp lực công việc lớn hơn, dễ đối diện với khẩu thiệt thị phi. Nên tập có thái độ khoan dung, học cách giải quyết vấn đề ôn hòa, hòa thuận, để tránh tác động xấu đến vận thế của mình.

Với những người mới chuyển việc làm cũng cần lưu ý, do tác động xấu của trường khí mà bạn dễ có những quyết định sai lầm, vì vậy cần cân nhắc, vạch rõ các phương án hay khả năng có thể xảy ra rồi hãy quyết định. Nửa cuối năm sẽ thuận lợi cho các bạn, khi đó bạn sẽ thấy "dễ thở" hơn.

> Lời khuyên: Cần chú ý những biến đổi của tình hình bên ngoài, tìm ra sách lược chính xác để đối phó. Kỳ vọng của bạn đang cao quá so với thực tế, nên đặt mục tiêu vừa phải.

Tài vận

Người tuổi Dậu làm công ăn lương hoặc làm hành chính có thuận lợi hơn so với những người làm ăn kinh doanh tự do. Do vậy nếu năm nay đầu tư thì bạn cần cẩn trọng, chọn đầu tư dài hạn. Tránh cho vay, hoặc cầm cố thế chấp trong năm nay vì đều bất lợi. Tuy có nhiều cơ hội hợp tác, nhưng do tác động xấu của từ trường, nếu không chuẩn bị kỹ càng chu đáo, cũng chẳng đi đến đâu.

Năm nay cũng có nhiều chi tiêu, do vậy nếu thấy cần phải mua sắm, hay chi tiêu cho cưới xin, lập nghiệp thì nên chủ động cho đỡ bị tổn thất, kể cả sửa chữa nhà hay mua sắm đồ trang sức đắt tiền. Lưu ý đọc kỹ các văn bản giấy tờ để tránh tổn thất.

> Lời khuyên: Cần biết tuần tự tiệm tiến, quan sát động thái chung để có thời cơ hành động, tiến được thì tiến. Cẩn thận dễ có tai họa bất ngờ gây thất thoát tiền của.

Người tuổi Dậu năm nay làm ra nhiều nhưng cũng chi tiêu nhiều. Ảnh: 163xjk.

Tình cảm hôn nhân

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu năm 2017 có phần hơi cực đoan, như yêu nhau lâu năm không muốn cưới thì năm nay lại muốn cưới bằng được. Năm nay người tuổi Dậu kết hôn cũng có lợi, nhất là chọn đúng ngày giờ, sẽ hóa giải hoặc cân bằng được trường khí xấu. Điều cần lưu ý là kiểm soát ngôn từ và hành động của mình, bởi quá trình chuẩn bị dễ xảy ra tranh cãi và bất đồng quan điểm, nên học cách nhường nhịn để tránh dẫn đến chia tay khi ngày cưới đến gần.

Với những đôi bạn mới chớm yêu, tình cảm chưa sâu đậm, mà cũng không nghĩ đến việc tiến xa hơn đến hôn nhân, thì nguy cơ chia tay trong năm nay là rất lớn. Do vậy, nếu thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nên quan tâm đến nhau hơn.

Người tuổi Dậu đã lập gia đình năm nay dễ có tranh chấp cãi vã, nên cùng nhau đi xa, hoặc để cho nhau có khoảng trống tĩnh lặng, tránh bất đồng quan điểm triền miên. Áp lực công việc cũng lớn, vì vậy hạn chế mang về nhà để bàn luận. Nên đặt đôi uyên ương thạch anh hồng cạnh giường ngủ giúp cân bằng trường khí cho cả hai vợ chồng.

> Lời khuyên: Không nên cố chấp mà tập lắng nghe đối phương mới có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả hai.

Sức khỏe

Sức khỏe của người tuổi Dậu năm nay có nhiều bất ổn, dễ bị thương tích, chảy máu. Nên thận trọng khi lái xe hay vận hành máy móc, cũng như hạn chế các trò chơi mạo hiểm.

Người tuổi Dậu năm nay cũng rất dễ bị ảnh hưởng của các tiếng động xung quanh nên cũng hay cáu gắt bất thường.

> Lời khuyên: Chú ý thêm bệnh tật liên quan đến tinh thần, thần kinh, bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.

Hóa giải

Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Dậu nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Bất động Minh vương. Mặc trang phục, trang sức… gồm các màu đen như mã não đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, đá núi lửa… sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Học viện Phong thủy Ngũ hành

TT NCƯD Phong thủy Kiến trúc UAI, ĐHXD