vận mệnh người tuổi dần năm 2016

Người tuổi Dần sinh vào năm 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Do ảnh hưởng của trường khí năm 2016, đây là một năm hưởng thụ của bạn. Mọi việc đến với bạn đều rất nhẹ nhàng, tự tại, hầu như không có gì làm bạn cảm thấy phiền nhiễu. Xét tổng thể, đây là năm khá thuận lợi, không phải chịu vất vả. Tuy vậy bạn cũng không nên vì thế mà ỷ lại, bỏ mất cơ hội của mình.

Sự nghiệp: Công việc năm nay có liên quan nhiều đến mối quan hệ xã giao, do đó làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng các mối quan hệ làm ăn hợp tác là điều rất cần thiết, có lợi cho sự nghiệp của bạn trong năm 2016 này. Cần giữ đầu óc tỉnh táo, không nên tỏ thái độ thiếu thiện chí khi hợp tác thì việc khó nào cũng sẽ giải quyết được ổn thỏa.

Tài vận: Do nhận tác động từ nguồn năng lượng trong năm 2016 mà tiền lương của bạn ổn định, có thu nhập tương đối, tuy thực tế vẫn phải bôn ba vất vả. Tài sản khác như thưởng, làm thêm... không có nhiều. Về tổng thể, tiền tài đều do vất vả lao động mà có, cần chú ý hơn đến công việc chuyên môn để cho hiệu quả tốt hơn.

Sức khỏe: Do nhận được nguồn năng lượng tốt trong năm nên về cơ bản không có bệnh tật lớn, nhưng cần chú ý đến một số bệnh hay triệu chứng sau có thể xuất hiện như cao huyết áp, thần kinh suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ, bệnh gan, tiêu hóa kém, hoa mắt chóng mặt...

Tình yêu hôn nhân: Năm nay với những bạn đã có người yêu thì đây là một năm ổn định và thuận lợi. Bạn sẽ thấy người đó thích ở bên bạn, cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi hai người bên nhau. Đó là nhờ tác động của trường khí có liên quan đến cung tình duyên của người tuổi Dần.

- Người tuổi Dần sinh năm 1962: Đây là tuổi có một năm thay đổi, biến động nhiều nhất so với các tuổi Dần khác, đặc biệt là nhà cửa. Nếu năm nay có chuyện vui như con cái kết hôn, sinh cháu hay có việc làm mới, bạn cần hạn chế tham gia, bởi dễ gây ra nhiều chuyện không hay.

Năm 2016 bạn cũng có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, chúc mừng, nhập trạch... Do được hưởng trường khí có lợi, các bạn nên tích cực hoạt động, mở rộng ngành nghề mới, mở rộng lĩnh vực đầu tư, cũng như mở thị trường mới đều có lợi. Lưu ý khi ra ngoài dễ bị mất cắp mất trộm, thất lạc hành lý.

Về sức khỏe, năm nay dễ bị tổn thương ở chân tay cũng như tai nạn đổ máu, vì thế nên hạn chế tham gia các hoạt động nguy hiểm hay cần vận động mạnh, nên kiểm tra sức khỏe tổng thể từ đầu năm.

- Người tuổi Dần sinh năm 1974: Trong năm Bính Thân người sinh năm 1974 gặp nhiều chuyện rắc rối phức tạp, dễ có tranh chấp khẩu thiệt thị phi, nhất là tranh cãi với bạn đời hoặc đối tác. Bạn cần nhẫn nhịn để điều chỉnh tâm tư cũng như các mối quan hệ xã giao cho hợp lý.

Sự nghiệp có nhiều sóng gió, do vậy năm 2016 này không nên đặt mục tiêu quá cao so với khả năng, để tránh không đạt được như mong đợi. Riêng người làm về trí tuệ và các công việc cần nhiều sáng tạo thì đây lại là năm thuận lợi, có nhiều đột phá trong tư duy. Cơ hội học tập, bổ sung kiến thức trong năm nay cũng khá nhiều, nên chịu khó đầu tư cho tương lai của mình. Hạn chế đầu tư do có nhiều biến động, dễ thất bại.

Về sức khỏe nên chú ý bệnh liên quan đến đường tiết niệu như thận, bàng quang,... cũng như dễ bị viêm tỳ vị.

- Người tuổi Dần sinh năm 1986: Là người chịu nhiều tác động của sao Thái tuế (sao liên quan đến họa phúc của một năm) nên có nhiều biến chuyển xấu. Trừ phi có nhiều chuyện vui lớn, mới có thể giúp vận thế năm nay ổn định, nếu không cần chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận chuyện xấu và các biến động, chẳng hạn nếu muốn chuyển việc thì cần chắc chắn được nhận chỗ mới thì mới xin nghỉ chỗ cũ để tránh thời gian dài bị thất nghiệp ngồi nhà. Người muốn lập nghiệp mở công ty cũng cần thận trọng, chỉ nên làm nhỏ và từng bước một, tránh đầu tư lớn và dàn trải, tìm hiểu kỹ đối tác để tránh tranh cãi không cần thiết.

Về chuyện tình cảm, những người chuẩn bị kết hôn có thể có tranh cãi lớn trong khi bàn bạc, chuẩn bị cho lễ cưới; người chưa kết hôn dễ bị chia tay. Năm 2016 cũng không được quá nhiệt tình với người khác giới, vì dễ vướng vào tình tay ba. Các bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bố mẹ mình. Có thể để ý đến bố trí phong thủy theo năm 2016 để hóa giải những thay đổi xấu này.

- Người tuổi Dần sinh năm 1998: Chuyện học hành thuận lợi, sức tập trung tốt, có nghị lực và quyết tâm theo đuổi ham mê của mình, nhất là trong lĩnh vực sáng tác. Áp lực trong năm nay cũng rất lớn, nên chịu khó đi xa để tăng cường tri thức như đi du học. Chuyện tình cảm không ổn định, dễ tranh cãi, nên tập trung vào học hành thì tốt hơn.

Hướng hóa giải: Có nhiều cách, song đơn giản nhất bạn có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải phần nào. Người tuổi Dần nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Hư không tạng. Sử dụng trang sức, trang phục màu đen, sẫm như mã não đen, thạch anh đen, đá núi lửa sẽ có lợi cho bạn.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng phòng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị – ĐHXD