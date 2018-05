Trên tạp chí y khoa The Lancet, nhóm nghiên cứu cho biết việc tập thể dục nói chung giúp làm giảm nguy cơ tử vong 14%, và cứ thêm 15 phút vận động, tỷ lệ tử vong lại giảm thêm 4% nữa. Xu hướng này tiếp tục cho đến khi bạn tập thể dục khoảng tiếng rưỡi mỗi ngày. Nếu kéo dài hơn, lợi ích cũng không tăng thêm. Những vận động mạnh trong thời gian ngắn có tác dụng tương tự như việc tập luyện nhẹ nhàng trong thời gian dài. Tập thể dục cũng có hiệu quả đáng kể chống lại bệnh ung thư. Những người bị xếp vào nhóm "lười vận động" có nguy cơ chết vì ung thư cao hơn 11% so với nhóm chăm thể dục. Nhưng nếu sau 15 phút khởi động, thì tỷ lệ chết vì ung thư sẽ giảm khoảng 1% cứ sau mỗi 15 phút thể dục tiếp theo. Công trình do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia ở Đài Loan thực hiện, liên quan tới hơn 400.000 người, được kiểm tra y tế từ năm 1996 đến 2008. Người tham gia tuổi từ 20 trở lên, được đề nghị thông báo về mức độ vận động thể chất mỗi ngày. T. An