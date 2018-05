Theo Thạc sĩ Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, mọi xét nghiệm sau ghép của Thuần đều ổn. Sau khi dùng thuốc ức chế miễn dịch, Thuần có biến chứng ghép chống chủ ở da nhưng mức độ nhẹ. Với bệnh của Thuần, có ghép chống chủ ấy cũng là tốt vì tạo được phản ứng giúp bệnh lui thêm. Hàng tháng, bệnh nhân ghép vẫn phải vào viện để kiểm tra. Ở trường hợp của Thuần có khó khăn là bệnh nhân bị viêm gan C, bởi vậy bác sĩ vẫn phải theo dõi sát sao gan. Sau một năm nếu máu ổn hoàn toàn, Thuần sẽ được chuyển sang chuyên khoa ở bệnh viện truyền nhiễm để kết hợp điều trị viêm gan C. "Trong quá trình điều trị, tinh thần của Thuần ổn định và luôn lạc quan. Những bệnh nhân như Thuần, càng được ghép sớm sau khi được chỉ định càng tốt. Tuy nhiên, Thuần bị bệnh quá lâu mới ghép lại thêm bệnh viêm gan C nên chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì", bác sĩ Bình chia sẻ.