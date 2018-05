Do điều kiện kinh tế, mong ước đặt chân đến nước Mỹ thăm bạn bè và người thân của ông Đắc Đạo (72 tuổi, TP HCM) chưa được thực hiện, cho đến khi con gái Nguyễn Thị Ánh Ngọc may mắn thắng giải chương trình “Trao sức khỏe, trọn ước mơ” lần một do nhãn hàng Ensure Gold tổ chức.

Ông Đạo trong chuyến đi Mỹ cùng với con gái.

Ông bố 72 tuổi kể: "Ngọc hiếu thảo lắm. Nghe bố mệt hay than ăn cơm không ngon miệng là lại nấu món này món khác, múc ra chén ngồi đó chờ bố ăn hết mới chịu".

Cơ may có được chuyến du lịch Mỹ dành cho 2 người cũng tình cờ đến từ một lời than mệt như thế. Trong lần đi mua sữa hộp Ensure Gold cho bố, chị Ngọc đã tham gia chương trình rút thăm may mắn theo lời hướng dẫn của nhân viên bán hàng, chỉ vì giải thưởng trùng với tâm nguyện của bố.

"Hôm đó, con gái về thăm bố, vừa khuấy ly sữa vừa nói đi mua sữa, người ta nói nhập mã sản phẩm rồi tham gia cuộc thi chia sẻ trên mạng. Con mà trúng giải thì sẽ đưa bố đi Mỹ thăm bạn bè, giống như bố từng mơ ước. Nhưng muốn vậy, bố phải chịu khó uống sữa mỗi ngày cho khỏe. Có sức khỏe mới đi được. Tuy không nghĩ sẽ may mắn trúng giải, nhưng thú thật nghe con gái nói vậy, tôi cũng uống sữa và ăn điều độ hơn, tập luyện thể dục vì muốn con yên tâm và mong nếu đủ sức khỏe, hai bố con có thể thực hiện một chuyến đi gần cùng nhau cũng được", ông chia sẻ.

6 ngày 5 đêm trên đất Mỹ, hai bố con đã đi dạo ở Las Vegas, đến thăm người thân và bạn bè. Người chăm sóc bố suốt chuyến đi không ai khác là chị Ngọc. Cô con gái cảm thấy vui khi nhìn bố ôm mấy người bạn già mà nói: ‘Tưởng không bao giờ đủ sức khỏe mà đi nửa vòng trái đất gặp nhau nữa chứ".

Nhờ chuẩn bị tốt, người cha 72 tuổi vẫn mạnh khỏe suốt chuyến đi dài. Ông ăn được hết các món ăn của Việt Nam tại Mỹ và dám thử cả vài món lạ. Ngày về, ông không quên cám ơn con gái trên máy bay: "Bố thấy chuyến đi này như một món quà kỳ diệu".

Chương trình “Trao sức khỏe, trọn ước mơ” lần 2 sẽ diễn ra từ ngày 1/8 đến 30/9. Thông điệp của chương trình gửi đến các bậc cha mẹ tuổi ngoài 50 là không có liều thuốc nào tốt hơn một chế độ dinh dưỡng lành mạnh với 3 ly sữa mỗi ngày, tập luyện thể dục thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ và được con cái yêu thương chăm sóc.

Người dự thi đăng ký tại đây và làm theo hướng dẫn. Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, người dự thi có thể gửi lời nhắn và hình ảnh đến cha mẹ trên website. Tác phẩm dự thi hợp lệ là bài chia sẻ đúng với tiêu chí và chủ đề chương trình. 1.000 người tham gia có lời nhắn xúc động, ý nghĩa được chọn đầu tiên sẽ được nhận bộ quà tặng sức khỏe giá trị.

An San