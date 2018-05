Tín hiệu chàng đã hết yêu bạn / Vực dậy sau cú sốc chia tay

Qua tìm hiểu, em biết được biết mẹ cô ấy mắng vì em ít hỏi thăm đến gia đình, cụ thể là hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô ấy. Hiện tại cô ấy đã nói lời chia tay với em. Hỏi lý do, cô ấy chỉ nói là vì tất cả.

Thật tâm em vẫn còn rất yêu cô ấy. Giờ em phải làm gì? Có nên nói chuyện với mẹ cô ấy không? Em rất cảm ơn, mong nhận được lời khuyên. (Lịch).

Bạn cũng mắc lỗi khi yêu mà không quan tâm gì đến gia đình cô gái, nhưng theo tôi vấn đề của hai bạn không chỉ nguyên nhân ở mẹ cô gái đâu. Việc gặp người lớn cũng không giải quyết được gì.

Hiện giờ, bạn phải tìm ra lý do chia tay là gì. Nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với bạn gái. Nếu cô ấy đưa ra lý do là khiếm khuyết của bạn thì bạn có chắc mình sẽ khắc phục để vừa lòng cô ấy? Hay lý do chia tay lại nằm ở tình cảm của cô ấy? Nếu cô ấy mệt mỏi vì đã hết yêu bạn thì chuyện bạn cố gắng thay đổi cũng không giải quyết được gì.

Một khi làm rõ được tình cảm của cô ấy thì tự nhiên bạn sẽ có hướng đi cho mình. Nếu cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn, việc mệt mỏi chỉ là do tác động bên ngoài thì hai bạn hãy cùng nhau san sẻ, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng nếu vấn đề là cô ấy đã hết yêu thì việc bạn níu kéo có nên nữa không?

Tôi tin nếu cô ấy còn yêu bạn thì sẽ không vì một lời chê trách của bố mẹ mà nói lời chia tay. Bạn hãy minh mẫn giải quyết vấn đề của mình nhé! Chúc bạn hạnh phúc.

Chuyên gia tâm lý Minh Hoa

