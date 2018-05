6 thói quen vệ sinh tình dục phải thực hiện / Cực hình phòng the bởi cuộc 'yêu' quá lâu

Em bé ra đời mang lại niềm hạnh phúc cho bạn nhưng cũng là nguyên nhân khiến bạn không muốn quan hệ - Ảnh: cool-health.com

Theo Giáo sư Hilda Hutcherson, bác sĩ phụ khoa, tác giả cuốn sách What your mother never told you about sex, bạn sẽ có cảm giác như mình là một trinh nữ lần nữa trong lần quan hệ tình dục lần đầu tiên sau khi sinh con. Mọi cảm giác đều tương tự như lần đầu tiên bạn ân ái, điển hình là nỗi sợ về sự đau đớn...

Bạn có thể hiểu điều này đơn giản là vì sau khi sinh con, người phụ nữ thường không muốn quan hệ tình dục bởi nhiều lý do như mệt mỏi vì phải chăm sóc em bé, nếu đó là đứa con đầu tiên, thậm chí bạn còn thèm ngủ hơn mọi chuyện khác. Cô ấy cũng có thể tự ti về vóc dáng đẫy đà của mình sau khi sinh con hoặc vết sẹo trên bụng sau khi sinh mổ. Thậm chí, nhiều phụ nữ dành quá nhiều tình cảm và thời gian cho đứa trẻ đến mức quên mất rằng mình còn có một ông chồng cần được chăm sóc…

Tất cả những lý do đó làm cho quan hệ tình dục trở nên xa lạ và khó khăn sau sinh. Tuy nhiên, không thể cứ trì hoãn mãi chuyện này, cùng tham khảo một vài mẹo nhỏ dưới đây để sex bớt đau đớn và thăng hoa hơn cho lần đầu sau sinh:

Muốn nhanh thì phải… từ từ

Đừng vội vàng với vấn đề này, nhất là ở thời điểm sau khi sinh. Ngày xưa, các cụ thường khuyên chị em nên kiêng gần chồng ít nhất là 3 tháng. Ngày nay, thông thường bác sĩ thường khuyên các ông chồng nên chờ đợi khoảng 4-6 tuần để tâm lý vợ được ổn định và cơ thể họ hồi phục, nhất là bộ phận tử cung và âm đạo. Các ông chồng đừng vội vàng bởi nếu người phụ nữ phải quan hệ tình dục trước khi họ sẵn sàng (cả về mặt tâm lý lẫn sức khỏe), chuyện ân ái sẽ trở thành cực hình cho họ. Trong thời gian kiêng cữ, các ông chồng hoàn toàn có thể âu yếm và vuốt ve, oral sex, tắm cùng nhau… để tìm lại cảm giác cho vợ.

Thủ sẵn dầu bôi trơn

Sau khi sinh, hormone estrogen sẽ bị giảm đi, đặc biệt là nếu bạn cho con bú, điều này có thể dẫn đến tình trạng “khô hạn” khi lần đầu gần gũi. Chính vì thế, việc thủ sẵn một loại dầu bôi trơn chất lượng là việc bạn hoàn toàn nên làm để có được những khoảnh khắc hoàn hảo. Bạn cần lưu ý trong việc chọn lựa loại dầu bôi trơn để nó phát huy tác dụng tốt nhất nhé.

Âu yếm thật chậm

Với những chị em phải rạch tầng sinh môn thì lần quan hệ đầu tiên sau khi sinh đúng là một cực hình vì sự đau đớn, kể cả vài tháng khi các mũi khâu đã lành. Chính vì vậy, khi “điện nước” đã đầy đủ, người chồng cũng cần làm mọi việc thật chậm và nhẹ nhàng để chị em bắt nhịp kịp.

Thử nghiệm tư thế mới

Vợ chồng bạn nên thử những tư thế mới, tôn vinh người phụ nữ hơn ở giai đoạn này, như vị trí side-to-side (nằm nghiêng) hoặc người phụ nữ ở trên. Với những tư thế này, chị em có thể kiểm soát được tốc độ, chiều sâu của sự thâm nhập và không đè quá nặng lên các bộ phận của cơ thể chị em khi vẫn còn yếu.

Tâm lý thoải mái

Theo Giáo sư Hilda Hutcherson Hutcherson, tâm lý chị em càng sợ hãi, chuyện quan hệ tình dục càng trở nên đau đớn, sự căng thẳng càng khiến bạn không tập trung và gây “khô hạn”. Vì thế, chị em nên thư giãn, hít thở thật sâu và tận hưởng cảm giác được chồng ấu yếm, mơn trớn. Chị em đừng mong sẽ đạt cực khoái trong lần quan hệ đầu tiên sau khi sinh, chỉ cần vượt qua được nỗi sợ và kiểm soát được cơn đau, những lần tiếp theo sẽ dễ dàng và tuyệt vời hơn.

Chị em đừng ngại ngần, hãy nói cho các ông chồng biết vấn đề của bạn và hướng dẫn để họ làm những điều mà bạn muốn. Các ông chồng cũng cần tạo cảm giác vui vẻ để chị em không cảm thấy mặc cảm nếu gặp “trục trặc”.

Đôi khi, trước khi đi ngủ chưa chắc đã là thời điểm tốt nhất, phòng ngủ cũng không phải luôn là địa điểm tuyệt nhất, chúng ta hoàn toàn có thể làm cho đời sống tình dục thêm lên hương ở những khoảng không gian và thời gian mà mình cho là phù hợp.

Theo Webphunu.net