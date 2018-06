Ảnh có tính minh họa: lovehotel.com.

Với người yêu đầu tiên, Hưng từng quan hệ nhiều lần, do vậy khi chia tay, "chuyện ấy" cũng là một hụt hẫng lớn. Tuy nhiên, để tìm được một người chấp nhận làm bạn tình không hề dễ dàng. Không muốn đi với gái mại dâm, nên rất nhiều lần Hưng đã bị chửi là kẻ “bệnh hoạn” khi đặt thẳng vấn đề với vài cô bạn gái mà anh mới gặp. Nhưng may mắn, cuối cùng anh gặp một cô gái tại một quán cà phê chấp thuận điều đó.

“Cô ấy là người làm kinh doanh, khá thành đạt nhưng cũng cô đơn. Khi nói chuyện chúng tôi có sự thấu hiểu về cảm xúc, dù là một chút thôi nhưng vẫn đủ để chấp nhận những suy nghĩ và ngồi lại lắng nghe nhau”, Hưng kể.

Đã 6 tháng kể từ khi quen biết, hai người gặp nhau khoảng 3 lần một tuần để chia sẻ về “chuyện ấy”, ngoài ra, họ còn trở thành những người bạn có thể gặp gỡ mọi lúc vui buồn.

Giống như Hưng, nhiều cặp trai gái đến với nhau chỉ thuần túy là “bạn tình” để chia sẻ sự cô đơn. Họ không phải là người yêu, thậm chí bề ngoài cũng không được như mức bạn bè bình thường. Họ không cần dành nhiều thời gian cho nhau, không có trách nhiệm đưa đón, cũng không cần phải giận hờn, ghen tuông… Họ đến với nhau đơn giản chỉ là biết lắng nghe.

Phan, 25 tuổi, nhân viên kinh doanh của một công ty máy tính, tại quận Cầu Giấy, là một trường hợp như vậy. Từng nói lời chia tay với mối tình kéo dài suốt 4 năm đại học, nhưng bên anh vẫn có một người bạn gái để chia sẻ về tình dục.

“Hơn 8 tháng trước chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tin nhắn qua điện thoại. Cô ấy là người đầu tiên tôi có cảm xúc, nhưng không phải là yêu. Chúng tôi trao đổi thẳng thắn những quan điểm và đồng ý khi cả hai chưa yêu ai thì chúng tôi là bạn theo một nghĩa đặc biệt”, Phan kể.

Người tình của Phan là một họa sĩ, có tính cách sâu sắc. Họ chia sẻ với nhau về sex hoàn toàn bí mật, tùy theo cảm xúc và thời gian, đôi khi ở bên cạnh những lúc cần thiết, nói với nhau mọi chuyện, không hề dấu diếm hay ngại ngùng.

Tuy nhiên sau vài tháng, tình yêu đã nảy nở giữa Phan và cô họa sĩ. Những cảm xúc ban đầu được nuôi lớn và hiện tại hai người đã nói “yêu”, thật sự trở thành một nửa của nhau.

Cũng từng có “bạn tình”, nhưng chuyện của Tùng (28 tuổi, làm việc tại một ngân hàng thương mại ở quận Hoàng Mai) chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, khi cả hai đều có ham muốn. “Chúng tôi chia sẻ chuyện ấy trong khoảng thời gian ngắn thôi, không ràng buộc nhau bất cứ điều gì. Sau khi cô ấy có người yêu cả hai quyết định không gặp lại nhau nữa, điều còn lại là luôn trân trọng và cảm ơn người bạn ấy”, anh nói.

Ông Lê Văn Khoa, chuyên gia tư vấn tâm lý của tổng đài 1080 cho biết: Sự ham muốn về sinh lý của nam giới hoàn toàn không có gì là sai trái hay bệnh hoạn. Vấn đề đó nảy sinh từ nhiều nguyên nhân, có thể do có chất kích thích, do con người cảm thấy quá cô đơn, mệt mỏi, do bị tổn thương về tâm lý,…nhưng phần lớn trường hợp của nam giới gọi điện đến tổng đài đều là do quá cô đơn.

Là một tư vấn viên trẻ tuổi của Trung tâm tư vấn tâm lý Hà Nội, My (24 tuổi) thường xuyên gặp nhiều trường hợp như vậy, đặc biệt là nam giới. “Cứ tầm hai đến ba giờ đêm, nhiều anh gọi điện đến tổng đài nói chuyện và bày tỏ mong muốn về sinh lý, xin cách giải quyết” - My kể lại - "Có những người thủ thỉ kể chuyện, còn có những người thì muốn gào thét và tất cả đều nói rằng rất khó ngủ về ban đêm".

Gần đây nhất, tại tổng đài tư vấn 1900 1088, chuyên gia tâm lý Trần Huệ Tâm nhận được một cuộc gọi lúc 2h đêm của một bạn nam giấu tên, 25 tuổi. "Qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp, anh ta bật khóc khi tâm sự về chuyện ham muốn bắt đầu xảy ra vào thời điểm buổi chiều. Cả đêm anh hết bật máy tính, nói chuyện với bạn bè, nghe nhạc, vẫn không xua đuổi được trạng thái ấy…”, chị Tâm cho biết. Sau cuộc nói chuyện dài hơn một tiếng, chị biết được tình trạng này xuất hiện từ khi anh chia tay người yêu cách đây 5 tháng.

"Đừng nghĩ chỉ có ở nam giới, rất nhiều bạn nữ cũng gặp rắc rối tương tự nhưng sự kiềm chế và chịu đựng về vấn đề này tốt hơn. Hiện tượng ham muốn không phải kéo dài mà đôi khi chỉ diễn ra ở một thời điểm nhất định. Nếu trong thời điểm đó có người chia sẻ, hay đơn giản là nói chuyện sẽ là liệu pháp rất tốt", chuyên gia Lê Văn Khoa cho biết.

Ông cũng tâm sự rằng nếu một ngày tình cờ nào đó, nếu thấy ai đó đề cập tới vấn đề này thì mọi người đừng nên phản ứng quá gay gắt, "bởi hành động của bạn có thể sẽ gây thêm tổn thương và thậm chí còn đẩy họ đến một biểu hiện tâm lý trầm trọng”, ông Khoa lý giải.

Cũng theo các chuyên gia,

“ham muốn” đôi khi trở thành áp lực đè nặng lên tâm lý của một số người, đặc biệt vào thời điểm mùa cưới như hiện nay. Ngoài ra, yếu tố thời tiết, khí hậu cũng là chất xúc tác khiến cho tình trạng tâm sinh lý trầm trọng hơn.

Hân, 27 tuổi, giám sát công trình xây dựng ở Hà Đông, tâm sự: “Khi mùa thu bắt đầu, tôi có cảm giác những ham muốn tăng lên nhiều hơn và ban đêm thấy nặng nề, mệt mỏi, khó ngủ hơn, dù có ngủ được thì sáng thức dậy vẫn không thấy thoải mái”.

Theo các chuyên gia, nam giới rất dễ có ham muốn tình dục, nếu nhiều lần có ham muốn mà không thực hiện được sẽ gây ra hiện tượng stress hay thậm chí dẫn đến trầm cảm.